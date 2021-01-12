Глава федерации хоккея Финляндии: Я твердо уверен, что ЧМ-2021 в Беларуси не будет 3 12.01.2021, 22:03

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фото: pressball.by

Четыре страны Северной Европы выступят единым фронтом в решении белорусской проблемы.

Глава федерации хоккея Финляндии Харри Нуммела поделился мнением о встрече главы ИИХФ Рене Фазеля и Александра Лукашенко по поводу ЧМ-2021 и его возможного переноса, передает «Трибуна».

По словам Нуммела, в Минске не могло быть принято решение об отмене ЧМ в белорусской части так как это решение пример Совет ИИХФ.

– Вы среди многих других, которые выступали против проведения ЧМ-2021 в Минске. Как вы отреагировали на сердечную встречу президента ИИХФ Рене Фазеля и Александра Лукашенко в понедельник в Минске?

– Важно то, какие выводы были сделаны в ходе этих переговоров и что ИИХФ примет решение по ЧМ в конце января. Вот что нас интересует. На данный момент у меня нет новой информации по этому поводу. Пока не знаю о том, что было сказано в ходе этих обсуждений.

– Вы верите, что было принято решение в Минске в понедельник?

– Решение в этом вопросе принимает правление ИИХФ. Так что никакого решения в Беларуси определенно не принято.

– Если ЧМ пройдет в Беларуси, то будет ли Финляндия бойкотировать турнир?

– Пока что мы не исключаем любых вариантов. Теперь ожидается, что решит Совет ИИХФ. После этого придет время для оценок.

– Какова позиция по этому поводу у других стран?

– Дискуссия о ситуации в Беларуси и ЧМ по хоккею началась в Финляндии намного раньше, чем в любой другой стране. В последние два месяца этот вопрос поднимался и в других странах, и количество таких заявлений, как о невозможности ЧМ в Беларуси, увеличилось в разы.

– Вы написали в твиттере, что считаете, что четыре страны Северной Европы выступят единым фронтом в решении белорусской проблемы. На чем основано это убеждение?

– Страны Северной Европы, а также страны хоккейного Евротура постоянно контактируют по международным вопросам хоккея. У нас была активная дискуссия по этой ситуации. Я понимаю, что этот вопрос рассматривается так же, как и Финляндия в трех других северных странах.

– Боится ли Финляндия остаться без призовых, если бойкотирует ЧМ? Как насчет бонусов участникам?

– Нет прецедентов в отношении того, будут ли какие-либо санкции за пропуск чемпионата мира. Еще неизвестно, возникнет ли такая ситуация. Однако я твердо уверен, что предстоящей весной ЧМ в Беларуси не будет.

– Вы также написали в твиттере, что теперь ситуация потребуется замена организатора турнира. Какую страну можете предложить?

– Один из вариантов, который можно было бы рассмотреть, – это Латвия. Это будет сделано для того, чтобы обе группы сыграли в Латвии. Кроме того, с точки зрения коронавируса неплохим вариантом было бы сыграть только в одном месте.

Другими странами, которые были представлены публично как вариант замены, были Словакия и Чехия.

– Сможет ли Финляндия провести весной соревнования с Латвией?

– Конечно, у нас есть такие возможности, потому что мы долго готовились к соревнованиям 2022 года в Финляндии, которые будут проходить в новом зале в Тампере и Хельсинки. С другой стороны есть много нюансов. В первую очередь – коммерческий вопрос, если принять ЧМ прямо сейчас. Тем более, что основной источник дохода – билетная выручка, – сказал Нуммела.

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