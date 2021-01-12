Митрополита Филарета похоронят в Жировичах 4 12.01.2021, 22:25

Прощание с Филаретом состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе 12 января.

Прощание с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска и в Успенском Жировичском монастыре, сообщает сайт Белорусской Православной Церкви.

Митрополит Филарет (Кирилл Вахромеев) умер 12 января. В декабре он переболел коронавирусом.

Прощание с Филаретом состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе 12 января. В среду в 16 часов тело митрополита перевезут в Свято-Духов кафедральный собор, где состоится прощание. 14 января гроб перевезут в Успенский собор Жировичского мужского монастыря. А 15 января состоятся похороны.

Митрополит Филарет родился в 1935 году в Москве. В 1970-1980-е служил в Европе, в 1981-1989-председатель Отдела внешних церковных сношений РПЦ.

В 1990-1995 был депутатом Верховного Совета 12-го созыва. Герой Беларуси.

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