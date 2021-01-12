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Финал сериала «Папиццот»

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  • 12.01.2021, 23:00
Финал сериала «Папиццот»
иллюстрационное фото bymedia

Кое-кто его забыл.

— Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать. Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят, — заявил Таракан на встрече с главой правительства и министром промышленности.

Любопытно, верит ли сам говорящий в то, что поставленные им задачи будут выполнены? Ведь и вышеупомянутые предприятия работали, и их работники имели зарплату во многом благодаря щедрости Москвы. А не вопреки рыночной болтовне или благодаря чудодейственным свойствам жестких планов, пишет «Солидарность».

И щедрость эта, к слову, не помогла режиму на протяжении десяти лет выйти на обещанные когда-то в прошлой жизни «попятьсот». Так откуда возьмутся те самые «немножко выше, чем в прошлом году», если российские партнеры выделяют ровно столько, чтобы вернуть старый долг?

И еще немного реальности в пику ожиданиям. Пока кто-то надеется, что «предприятия будут работать», Литва сообщает о десятках белорусских компаний, которые ведут переговоры о переезде в эту страну. Еще немного разговоров о жестких планах, и таких желающих станет куда больше.

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