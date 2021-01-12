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Жители Бобруйска вышли на вечерние акции

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  • 12.01.2021, 23:06
  • 1,345
Жители Бобруйска вышли на вечерние акции

Регионы продолжают протестовать.

В регионах Беларуси продолжаются протесты.

Жители Бобруйска вышли с национальными флагами.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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