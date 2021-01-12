Белорусский патриот, который забил 100 мячей 1 Дмитрий Новик

12.01.2021, 23:15

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Дважды лучший бомбардир Николай Януш сыграл в чемпионате Беларуси 300 матчей.

В сезонах-2014 и -2015 Николай Януш забивал больше всех голов в лиге - по 15. Немного. И немало. Стабильно. Да и роль на поле, отведенная тренерами, помогала футболисту забивать рабочие голы. "Лучшие бомбардиры чемпионата Беларуси забивают совсем немного. Так стало с тех пор, как мы перешли на систему турнира с дюжиной клубов, а потом вдобавок и с делением на шестерки. Теперь ведется более напряженная борьба за очки, причем со стартовых туров. Многие команды исповедуют оборонительный стиль, при нем обилия голов ждать не приходится. Во главе угла — результат, отчего страдают снайперские показатели форвардов", — после сезона-2014 размышлял Януш.

За последние 8 сезонов Януш лишь раз забивал меньше пяти мячей за сезон. Случилось это во время гродненского этапа. Тогда форвард отличился лишь четырьмя голами. В последний свой сезон Николай забил девять раз. Один из этих мячей стал сотым на высшем уровне. "Труд футболиста очень тяжелый. Я дебютировал в высшей лиге только в двадцать четыре года. И за триста игр забил сто мячей, чему весьма рад. Так что посвящаю юбилей собственному труду. Конечно же, моей семье и особенно жене, которая поддерживает меня постоянно. Как началось это со времен выступления в "Граните", так длится и до сих пор. Она всегда была на моей стороне. Еще — всем командам, в которых играл и забивал. Всем партнерам, которые помогали, и тренерам, которые учили. А что? Сто голов в чемпионате Беларуси — хорошая цифра", — считает Януш.

Всю жизнь играл в одной стране

Януш один из немногих топовых белорусских игроков без опыта работы в зарубежных командах. Всю карьеру уроженец провел на родине: 8 лет в "Граните", полтора сезона в Бресте, семь лет в солигорском "Шахтере", один сезон в аренде в гродненском "Немане" и столько же — в "Ислочи". "В этом и заключался выбор: или ехать за деньгами, но быть в разлуке с семьей, или оставаться дома — с тем, что есть. А куда звали, говорить не хочу. Но никакого сожаления не испытываю", — рассказывал футболист в интервью.

Дебютировал в сборной в 30 лет

За национальную команду нападающий сыграл всего четыре матча. Голами не отметился. Дебютный матч пришелся на спарринг с габонцами (0:0). В нем Януш провел один тайм. "Обратился по поводу Януша к Сергею Боровскому, и он порекомендовал мне своего подопечного. Почему Януш единственный нападающий, вызванный на сборы? А вы мне предложить хотите кого-нибудь? Конечно, у нас есть проблемы с атакующими игроками", — комментировал вызов Януша тренер сборной Александр Хацкевич. Единственный полный поединок пришелся на игру с ирландцами. Тогда игрок отдал голевую передачу.

"Моя задача — работать и доказывать состоятельность в надежде закрепиться в сборной", — повторял вызванный в сборную футболист.

Может, выступления за главную команду страны получились не такими яркими. Зато футболка с фамилией Yanush присутствует в национальном музее спорта Франции в Ницце. Там она соседствует с майкой Марио Балотелли. Из белорусских экспонатов там еще имеется вымпел с матча сборных Беларуси и Македонии.

В 34 года получил диплом об окончании вуза

В 2018 году Януш закончил учебу в БГУФК. Впервые в вуз он поступил в 2003-м. Но, как это часто бывает у футболистов, совмещать спорт и учебу сложно. "Усё пачыналася ў далёкім 2003 годзе, калі я паступіў у БДПУ імя М.Танка, які так мне і не атрымалася скончыць. Потым я аднавіў вучобу ў БрДУ імя А.С. Пушкіна ў Брэсце, калі там гуляў за "Дынама". У 2012 я пераехаў гуляць за "Шахцёр" і вучоба ў Брэсце скончылася. У 2015 я быў залічаны на трэцi курс БДУФК і праз тры гады паспяхова яго скончыў. 15 год- і Дыплом у кішэні. Цяпер я трэнер па футболе", — адзначаў Януш.

Уважает белорусскую историю и "мову"

Увлечение историей у Януша началось с книги "Забытая Беларусь" Вадима Деружинского, которую ему порекомендовал Василий Хомутовский. "Она меняет сознание. Получается, если копнуть глубже, то белорусы, русские и украинцы — вовсе не братья. Разные мы… Или как включали всех в Советский Союз насильно, никого не спрашивая. А потом отдавали наш Белосток Польше, Смоленск — России. А Великое княжество Литовское? Это же мы литвины, а не нынешние литовцы", — делился впечатлениями футболист.

"Адпаведна, спрацоўвае стэрэатып: калі гаворыш на мове — значыць, апазыцыянэр. Шырэй трэба глядзець. Што тычыцца той жа "Пагоні", то лічу, што гэта наш герб, яшчэ ад часоў Вялікага Княства Літоўскага. Калі цяперашні герб — гэта наўпроставы адгалосак СССР, то "Пагоня" — усё ж куды больш глыбокая гісторыя", — отмечал Януш.

Знает Януш и белорусский язык. На нем он ведет инстаграм-аккаунт и открывшийся недавно телеграм-канал. Правда, в повседневной жизни общаться на нем пока не может. "Уважаю людей за то, что они свой язык знают. Африканцы вот все говорят на французском языке, потому что они были колонией Франции. Однако свой собственный язык они знают. А мы ведь Европа... Мы должны на своем языке разговаривать. Приезжие спортсмены всегда в интервью удивляются: "А почему вы по-русски говорите?". В советское время приезжал человек из деревни и разговаривал на белорусском, то все к нему относились как к колхознику. Даже сейчас такое осталось. А все начиналось в то время. Все в деревнях говорили на белорусском. Был ли барьер? У меня внутри есть стержень, который меня держит. Хочу, чтобы люди меня понимали. Мы белорусы, мы должны быть белорусами", — считает Януш.

фото: Андрей Вашкевич / pressball.by, Александр Шичко / pressball.by, скриншот tvr.by, instagram.com/mikalaiyanush

Дмитрий Новик, «Прессбол»

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