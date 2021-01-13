Над Минском летали военные самолеты 12 13.01.2021, 8:08

3,994

Иллюстрационное фото

people.onliner.by

В чем дело?

Вчера, 12 января, обеспокоенные люди не раз спрашивали у журналистов, что за самолеты внезапно и массово начали летать над Минском. По мнению читателей, машин уж слишком много, и возникает законный вопрос: штатная ли это ситуация?

Портал tut.by объясняет.

За день самолеты были замечены как минимум в районе станций метро «Спортивная» и «Каменная Горка», также борта видели над Грушевкой и микрорайоном Запад-3. В некоторых самолетах опознавали транспортники, в других — истребители. Если полеты военно-транспортных самолетов в районе Минска в общем не редкость, то боевые самолеты летают над столицей далеко не каждый месяц.

За пояснением мы обратились к белорусским авиаспоттерам: обычно они в курсе событий, касающихся самолетов и вертолетов, пролетающих над Беларусью. Они согласились прояснить ситуацию.

Судя по всему, сегодня совпали два события. Пролетающие над Минском транспортники — это, скорее всего, плановые полеты машин, взлетающих с аэродрома Мачулищи (именно там они обычно базируются). Собственно, транспортник Ил-76МД, который можно видеть на кадрах ролика выше, именно оттуда — его полеты не раз замечали и раньше. Кроме него, с Мачулищей взлетал и меньший по размеру военно-транспортный самолет Ан-26.

А вот истребители под Минском не базируются, их основной аэродром расположен в Барановичах. Как пояснили нам участники споттерского движения, сейчас на барановичском аэродроме ремонтируется полоса, и самолеты временно перебазировались в Мачулищи — среди них и давно используемые МиГ-29, и поступившие прошлым летом на вооружение новые Су-30С

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».