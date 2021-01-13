Импровизация по-белорусски: новый транспортный налог оказался с подвохом 11 13.01.2021, 8:34

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фото: onliner.by

Вопросов по нему намного больше, чем ответов.

В редакцию abw.by продолжают прилетать вопросы, касающиеся транспортного налога.

Как заставить нового владельца машины поставить ее на учет?

"Что делать, если машина продана без оформления, а новый хозяин не желает переоформлять ее на себя? Я являюсь собственником авто по документам, транспортный налог платить придется мне, но фактически машины у меня нет, я ею, разумеется, не пользуюсь. Мне советуют написать заявление об угоне, но хотелось бы решить этот вопрос по-хорошему, ведь я сам отдал ему документы. Подскажите, как быть в этой ситуации".

Решить вопрос по-хорошему – это когда фактический владелец автомобиля согласился бы на оформление сделки с регистрацией ее в ГАИ, как того требует законодательство. Однако на такой шаг нынешний хозяин машины идти не хочет.

Но и писать заявление об угоне автомобиля не выход. За это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. Поэтому разумным и не противоречащим закону выходом из ситуации станет, например, обращение в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Вполне возможно, что это заставит фактического владельца автомобиля зарегистрировать сделку в ГАИ, не дожидаясь решения суда.

Вернут ли деньги тем, кто уплатил сбор в 2020-м на два года вперед?

"В ноябре 2020 года приобрел новый автомобиль, соответственно сразу уплатил пошлину на 2 года (324 рубля). С нового года сумма значительно уменьшилась. Могу ли я претендовать на возврат излишне уплаченных денег или на какую-то скидку на 3-й год оплаты? У меня таких знакомых лично человек пять, а на различных интернет-форумах этот вопрос остается без ответа".

Нет, претендовать на возврат части денег не получится. Но изменениями в Налоговый кодекс предусмотрена льгота для тех, кто ранее уплатил пошлину за получение допуска на участие транспортного средства в дорожном движении. Такие автомобили освобождаются от транспортного налога на весь период действия пошлины (ст.307-3 Налогового кодекса).

Будет ли скидка?

"Я директор и учредитель ЧУП, инвалид 3-й группы. На балансе стоят два легковых автомобиля. Как мне платить налог и учитывается ли при этом скидка для инвалида? В ГАИ не ответили".

Поскольку автомобили находятся на балансе предприятия, то ставки транспортного налога будут исчисляться как для организаций, и они выше, чем для физических лиц.

Удостоверение инвалида в данном случае также не поможет получить скидку 25% (для инвалида 3-й группы, ч.3 ст.307-5 Налогового кодекса). Она предусмотрена в том случае, если машина зарегистрирована на инвалида и при наличии у него действующего водительского удостоверения. В данном случае автомобили зарегистрированы на организацию.

За угнанную машину тоже придется платить?

"Узнал о введении транспортного налога и вспомнил, что у меня 10 лет назад угнали Dodge Intrepid. Все это время он находится в розыске Интерпола. Получается, что физически автомобиля на территории Беларуси, возможно, нет. Должен ли я буду платить налог и что мне надо вообще делать? Говорят, что в ГАИ должны были автоматически снять с учета машину, но я так понял, что этого не произошло, поскольку в базе данных автомобиль "висит". Разъясните, что мне делать".

Транспортный налог на угнанные машины не распространяется. Однако в налоговую инспекцию нужно предоставить документ, который подтверждает факт угона (кражи). Например, постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о признании потерпевшим или другой документ, выданный компетентным органом (ч.2 ст.307-2 Налогового кодекса).

Снятие с учета транспортных средств, находящихся в международном розыске, не производится (п.38 Положения, введенного в действие постановлением Совмина №1849).

Сняли с учета до июля – платить не нужно?

"В СМИ пишут: чтобы не платить налог на автомобиль, надо снять его с учета в ГАИ до 1 июля 2021 года. Это действительно так?"

Нет, это не совсем так. В п.1.2 ч.1 ст.307-3 Налогового кодекса действительно указано, что от транспортного налога освобождаются "транспортные средства, снятые с учета до 1 июля 2021 года". Однако имеется в виду снятие с учета с последующей продажей/дарением и т.п. машины. То есть тот, кто снял с учета автомобиль до июля и продал со сменой собственника, не будет платить налог за период с января по июль.

Просто снять машину с учета и не платить налог не получится – собственник при этом не меняется. Напомним, что снятые с учета транспортные средства временно допускаются к участию в дорожном движении на срок не более трех месяцев. И если после этого собственник транспортного средства не сменился, то машину нужно повторно зарегистрировать прежнему собственнику (п.39 Положения, введенного в действие постановлением Совмина №1849).

На прицеп налога нет?

"Про транспортный налог на автомобили последнее время не читал только ленивый. А вот у меня в собственности прицеп, унаследованный от отца. Прицепы налогом не облагаются?"

Прицепы облагаются транспортным налогом по ставкам, предусмотренным пп.2.2 п.2 Приложения 27 к Налоговому кодексу "Ставки транспортного налога".

От редакции

Это далеко не все вопросы, поступившие в редакцию.

Тем не менее искренне удивляет, что при составлении законов вопросов порой появляется больше, чем ответов, хотя изначально все можно было прописать четко и понятно. Зачастую приходится предполагать, что хотели сказать авторы документа, вместо того чтобы сразу при его принятии исключить двоякое толкование того или иного момента.

Например, что делать собственникам автомобилей, которые проданы без оформления в ГАИ, владельцам давно сгнившего, распиленного и разобранного на запчасти транспорта? Ведь на учете в ГАИ такие машины числятся, а значит, и налог начисляться тоже будет. Это наиболее часто задаваемый вопрос, но ответа на него законодатель почему-то не предусмотрел.

Предпоследний вопрос в сегодняшнем тексте – из этой же серии. Пришлось обращаться к другим законодательным актам. Хотя достаточно было просто указать в Налоговом кодексе: "Снятые с учета до 1 июля 2021 года и сменившие собственника". К сожалению, подобных моментов хватает.

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