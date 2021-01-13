Ученые выяснили, кто и зачем построил Стоунхендж 1 13.01.2021, 9:55

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Есть несколько гипотез.

Хенджи представляют собой доисторические памятники, выложенные из камня или дерева в форме окружностей. Этим термином называют преимущественно строения, расположенные на территории Великобритании, однако подобные сооружения встречаются и на территории стран Центральной Европы. Стоунхендж считается самым большим подобным памятником: он был создан, согласно ученым, в период между 3000 и 2000 годами до нашей эры, сообщает popmech.ru.

Исследования также говорят о том, что камни для его строительства были привезены из Уэльса, расположенного довольно далеко от места нахождения памятника, что говорит о немалой изобретательности древних жителей региона. Людям пришлось потратить невероятное количество времени и сил, чтобы создать такой каменный памятник. Но ради чего они все это делали? На самом деле, точный ответ на этот вопрос археологи дать пока не могут.

Однако, есть несколько небезосновательных предположений. На протяжении многих лет исследователи выдвигали бесчисленные идеи, предполагая, что такие памятники, как Стоунхендж, использовались в качестве мест для жертвоприношений, сбора общин, астрономических календарей, сооружений для усиления звука, кладбищ или даже убежищ. Раскопки подтверждают некоторые из этих утверждений.

Например, во время раскопок археологи обнаружили погребенное тело, ориентированное на закат во время зимнего солнцестояния. Это наталкивает на мысль, что Стоунхендж мог быть священным ритуальным местом. На других хенджах ученые нашли следы крупных пиров. Это говорит о том, что люди могли использовать такие сооружения для принятия пищи и проведения крупных застолий, которые тоже, возможно, носили ритуальный характер.

Ученые так до сих пор не могут дать точного ответа на вопрос о предназначении хенджов. По их словам, общее у хенджов то, что они не были никак отгорожены от окружающего мира (а значит не могли быть убежищем или жилищем) и служили местом сбора людей. Возможно, Стоунхендж был построен сразу для нескольких функций, а не для одной конкретной.

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