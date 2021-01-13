Фазель оправдывается после поездки в Минск 11 13.01.2021, 10:42

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Рене Фазель

Фото: ТАСС

Глава IIHF заявил, что «играл с огнем и обжегся».

Глава IIHF Рене Фазель рассказал в интервью SRF о своем визите в Минск. Об этом пишет «Трибуна».

- Прошу прощения, если то фото приводит к интерпретации того, что таким образом выражаю свое согласие с событиями и репрессиями в Беларуси. Должен признаться: в Минске играл с огнем и обжегся. Теперь изменить это мнение будет сложно.

Вице-президент IIHF Калерво Куммола ранее заявил, что и сам Фазель был шокирован, когда фотографии с его встречи с Лукашенко попали в прессу.

Напомним, во время своего визита в Минск Рене Фазель встретился с Лукашенко, а затем в Сети появилось его фото с возможным убийцей Романа Бондаренко Дмитрием Басковым.

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