Белорус с бело-красно-белым флагом в Вильнюсе рядом с советскими танками 3 13.01.2021, 15:06

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иллюстрационное фото

Фотофакт.

Сегодня в Литве отмечается День защитников свободы. 13 января 1991 года советская власть пыталась свергнуть законное правительство Литвы при помощи военной силы. Было убито 14 человек, более 800 человек было ранено.

Сайт Charter97.org наткнулся на уникальное фото сделанное 30 лет тому назад в Вильнюсе. Отважный молодой парень гордо держит бело-красно-белый флаг рядом с советскими танками.

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