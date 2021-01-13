Ученые выяснили, как с помощью диеты омолодить мозг 4 13.01.2021, 15:27

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В исследовании приняли участие более 5 тысяч пожилых людей.

Медицинский центр Университета Раша установил: Средиземноморская диета, тормозящая процесс ослабления когнитивных способностей, перестает работать, если человек включает в рацион вредные продукты, например, сладости, очищенные зерновые, красное и обработанное мясо, пишет Eurek Alert.

Был проведен анализ когнитивных показателей и рациона 5001 пожилого человека (оценка проводилась с 1993 по 2012 год). Каждые три года участники исследования заполняли анкету для оценки когнитивных функций, в которой проверялись основные навыки обработки информации и память. Также они заполняли анкету о частоте, с которой потребляли определенные продукты.

Экспертов интересовало соблюдение Средиземноморской диеты, включающей ежедневное потребление фруктов, овощей, бобовых, оливкового масла, рыбы, картофеля и неочищенных злаков, а также умеренное потребление вина. Плюс, они оценили, насколько каждый участник придерживался Западной диеты, которая включала жареную пищу, очищенное зерно, сладости, красное и обработанное мясо, жирные молочные продукты и пиццу.

Каждому продукту питания присвоили оценку от 0 до 5, чтобы составить общий балл, с точки зрения следования Средиземноморской диете, для каждого участника в диапазоне от 0 до 55. Затем исследователи изучили связь между этими оценками и изменениями глобальной когнитивной функции, эпизодической памяти и скорости восприятия.

Так, участниками с более медленным ослаблением когнитивных способностей оказались больше всего придерживавшиеся Средиземноморской диеты и ограничивавшие вредные продукты. А вот преобладание продуктов из Западной диеты сводило на нет наличие полезных продуктов в рационе. Ученые подсчитали: люди, у которых был высокий балл по Средиземноморской диете по сравнению с теми, у кого был самый низкий балл, умственно оказались моложе на 5,8 года.

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