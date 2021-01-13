Наступил твой день 6 13.01.2021, 15:46

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Фото: AFP

Волонтеры протеста занимаются миллионом разных дел.

Читатель Telegram-канала «Баста!» Отвечает на вопрос, который волнует многих людей — «Что делать?»:

- Все больше людей задает сейчас этот вопрос. Уже надеялись на кукловодов, партизан, запад, медиков, Россию, много кого... В итоге понимали: и это - лишь один из шагов в марафоне борьбы.

Моим моментом истины стал очередной разгон марша. Если хотим победить, за работу надо браться самому. Эффективный протест - работа. Вдумчивая, с обсуждением и поиском оптимальных путей. Работа день за днем. Отнимающая все больше времени и сил, но приносящая все больше плодов.

Так произошла моя миграция в профессиональный протест.

Оказалось, волонтеры протеста занимаются миллионом разных дел: от дежурства у РУВД до ведения чатов; от подготовки будущего законодательства до проработки материалов для флагов; от составления листовок до рисования граффити и муралов. Тысячи людей ежедневно ведут непрерывную работу в сотнях направлений, главная (конечная?) цель которых - построение Новой Беларуси.

Каждый находит свой путь:

- партизанка, защита, забастовка;

- материальная или юридическая помощь;

- генерация идей, текстов; оформление и дизайн;

- администрирование каналов; видео и фотосъемка;

- верстка, печать и распространение газет;

- жалобы и опротестование протоколов;

- письма политзаключенным и поддержка задержанных;

- работа на международных направлениях или внутри страны;

- лидерство или поддержка.

Это пазлы одной мозаики. Вместе они способны протестным движением охватить все части общества, дать каждому свой инструмент борьбы. Инструмент приемлемый, осуществимый, приносящий радость личного вклада в протест - здесь, сегодня, сейчас.

Теперь и для тебя наступил такой момент.

Твой день.

День, когда ты вступаешь в профессиональный протест.

Становишься волонтером Новой Беларуси.

Маленькими шагами к большой победе.

Жыве Беларусь!

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