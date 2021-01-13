Наступил твой день

Наступил твой день6
- 13.01.2021, 15:46
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Волонтеры протеста занимаются миллионом разных дел.
Читатель Telegram-канала «Баста!» Отвечает на вопрос, который волнует многих людей — «Что делать?»:
- Все больше людей задает сейчас этот вопрос. Уже надеялись на кукловодов, партизан, запад, медиков, Россию, много кого... В итоге понимали: и это - лишь один из шагов в марафоне борьбы.
Моим моментом истины стал очередной разгон марша. Если хотим победить, за работу надо браться самому. Эффективный протест - работа. Вдумчивая, с обсуждением и поиском оптимальных путей. Работа день за днем. Отнимающая все больше времени и сил, но приносящая все больше плодов.
Так произошла моя миграция в профессиональный протест.
Оказалось, волонтеры протеста занимаются миллионом разных дел: от дежурства у РУВД до ведения чатов; от подготовки будущего законодательства до проработки материалов для флагов; от составления листовок до рисования граффити и муралов. Тысячи людей ежедневно ведут непрерывную работу в сотнях направлений, главная (конечная?) цель которых - построение Новой Беларуси.
Каждый находит свой путь:
- партизанка, защита, забастовка;
- материальная или юридическая помощь;
- генерация идей, текстов; оформление и дизайн;
- администрирование каналов; видео и фотосъемка;
- верстка, печать и распространение газет;
- жалобы и опротестование протоколов;
- письма политзаключенным и поддержка задержанных;
- работа на международных направлениях или внутри страны;
- лидерство или поддержка.
Это пазлы одной мозаики. Вместе они способны протестным движением охватить все части общества, дать каждому свой инструмент борьбы. Инструмент приемлемый, осуществимый, приносящий радость личного вклада в протест - здесь, сегодня, сейчас.
Теперь и для тебя наступил такой момент.
Твой день.
День, когда ты вступаешь в профессиональный протест.
Становишься волонтером Новой Беларуси.
Маленькими шагами к большой победе.
Жыве Беларусь!