«Сюрпризы» ЖКХ: некоторые тарифы привяжут к метрам, цены вырастут 10 13.01.2021, 15:59

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Самое важное, что нужно знать белорусам о коммуналке в 2021 году.

В наступившем году белорусов ожидают не только новые цены на услуги ЖКХ, но и изменения в плане начисления платы за некоторые из них, пишет intex-press.by.

Подорожание с 1 января

С начала 2021 года в Беларуси подорожали техобслуживание, капремонт, газ, электричество, вода, вывоз мусора, техобслуживание лифта, уборка подъездов, размеры возмещения расходов на электричество для лифта и освещения мест общего пользования.

Чтобы посчитать, на сколько потяжелеет жировка, мы брали среднестатистическую семью из трех человек, проживающую в «двушке» 48 квадратных метров. Предположим, в доме, где живет эта семья, есть лифт, а мусоропровод отсутствует (от этого зависит тариф на вывоз бытовых отходов). Допустим, за месяц такая семья потребила 12 кубов воды (шесть из которых – горячая), 150 кВт.ч электричества и пять кубов газа. Получается, по старым тарифам эта семья платила за все услуги ЖКХ около 107 рублей, но новым придется заплатить почти 117. Разница – почти на 10 рублей.

Летние изменения

Второй этап подорожания услуг ЖКХ в Беларуси произойдет с 1 июня. С первого дня лета вырастут цены на тепловую энергию (отопление и подогрев воды). Цена одной Гкал увеличится с 20,6216 до 21,9245 рубля. Получается, плата за подогрев шести кубов воды вырастет, по примерным подсчетам, с 10 до 11 рублей. А когда включат отопление, платеж за тепло в квартире 48 квадратных метров увеличится с 20 до 21 рубля.

В итоге тепловая энергия (отопление и подогрев воды) для среднестатистической семьи из трех человек, проживающей в «двушке» 48 квадратных метров, будет обходиться примерно на 2 рубля дороже, чем до подорожания.

Кстати, тепловая энергия с 1 июня подорожает также для тех, у кого установлены газовые и электрические котлы. Например, один Вт.ч электричества в «электрических» домах (где нет центральных систем тепло-и газоснабжения) при наличии отдельного счетчика на электричество для отопления и подогрева воды вырастет с 0,0374 до 0,0398 рубля.

При этом некоторые тарифы с 1 июня планируют снизить. Речь о предельно допустимых тарифах на техобслуживание (с 1 июня он уменьшится с 0,1322 до 0,1238 рубля за квадратный метр жилплощади), техобслуживание лифта (с 1,5 до 1,43 рубля с одного проживающего), вывоз мусора (с 9,2583 до 8,9418 рубля за куб). Снизится также размер возмещения расходов на уборку подъездов (с 0,74 до 0,71 рубля с каждого проживающего). Если применят эти, более низкие тарифы, общая жировка (с учетом платы за отопление) для среднестатистический семьи из трех человек, проживающей в «двушке» 48 квадратных метров, с 1 июня составит около 119 рублей – на 2 рубля больше, чем в первые месяцы 2021 года и на 12 рублей больше, чем в конце 2020 года.

Что изменится с 1 сентября

С начала осени плату за некоторые жилищно-коммунальные услуги будут начислять по новой системе: тарифы на техобслуживание лифта, уборку подъездов, электроэнергию для освещения мест общего пользования «привяжут» к метражу квартир. Другими словами, чем больше жилье, тем больше будет платеж. Причем не важно, сколько в квартире проживающих. Например, предельный тариф на техобслуживание лифта с 1 сентября составит 0,0584 рубля за один квадратный метр (до этого – 1,43 рубля с одного проживающего). Получается, за «двушку» 48 квадратных метров плата за ТО лифта по новым правилам составит 2,8 рубля. По нынешней системе трем проживающим пришлось бы платить 4,29 рубля, одному – 1,43 рубля.

Семья из трех человек, проживающая в «двушке» 48 квадратных метров, от таких новшеств выиграет: средняя жировка уменьшится со 119 рублей в июне до 115 рублей в сентябре (с учетом предполагаемого отопления).

Как изменятся некоторые тарифы с 1 сентября 2021 года

Техобслуживание лифта (предельный тариф): с 1,43 рубля с одного проживающего до 0,0584 рубля за 1 кв. метр;

Санитарное содержание вспомогательных помещений: с 0,71 рубля с одного проживающего до 0,0407 рубля за 1 кв. метр;

Электроэнергия для освещения мест общего пользования: с 0,71 рубля с одного проживающего в месяц до 0,0198 рубля за 1 кв. метр.

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