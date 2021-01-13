Биологи приблизились к решению «дилеммы Дарвина» 13.01.2021, 16:35

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blogofthecosmos.com

Объяснить Кембрийский взрыв пытались многие ученые.

Кембрийский взрыв биоразнообразия породил множество новых видов животных. Объяснить такой резкий рост в рамках теории эволюции не смог в свое время Чарльз Дарвин. Но теперь исследователи, кажется, нашли недостающее звено, которое решает эту загадку, пишет «Популярная механика».

До недавнего времени мало что было известно о происхождении животных, которые эволюционировали во время Кембрийского взрыва из-за отсутствия хорошо сохранившихся ископаемых останков. Во время этого события на Земле наблюдался резкий рост биоразнообразия — новые виды образовывались очень стремительно.

Объяснить Кембрийский взрыв пытались многие ученые, в том числе и Чарльз Дарвин. В его теорию укладывались многие наблюдаемые факты, но резкий рост биоразнообразия теория эволюции никак не описывала. Эта проблема получила название «дилемма Дарвина» и до сих пор полностью объяснить события, предшествующие резкому увеличению биоразнообразия, ученым не удалось.

Одна из причин этого состоит в том, что исследователям было трудно проследить эволюционные связи между животными, потому что мягкие ткани, которые позволяют получить данные об их происхождении, довольно быстро разрушаются с течением и практически не сохраняются.

Во время полевых работ в Намибии ученые из Эдинбургского университета раскопали останки крошечных животных рода Namacalathus. Они похожи на полипов и состоят из «головы» в форме сферы с отверстиями и короткого стебля, который позволяет им прикрепляться ко дну.

Используя рентгенографию, команда исследователей обнаружила некоторые мягкие ткани этих животных, сохранившиеся внутри отложений железосодержащего минерала пирита. До сих пор ученые обнаруживали только скелеты Namacalathus. Изучение мягких тканей и сравнение их с тканями животных, эволюционировавших позже, показало, что Namacalathus был ранним предком видов, появившихся во время Кембрийского взрыва. Среди них — многие виды доисторических червей и моллюсков.

По словам исследователей, результаты работы помогают проследить корни Кембрийского взрыва и происхождение современных групп животных. Работа открывает множество новых путей для исследований, которые ранее были невозможны.

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