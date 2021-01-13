Страна-участница ЧМ по хоккею предлагает свою кандидатуру для проведения соревнований вместо Беларуси 4 13.01.2021, 17:54

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Перенос соревнований из Минска становится все более вероятным.

У IIHF есть предложение проведения ЧМ по хоккею от Дании. Президент датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен прокомментировал этот момент местной прессе, пишет tut.by.

— Еще в ноябре я встречался со своими коллегами из других северных стран, и мы полностью согласились с тем, что хоккей с шайбой не выдержит отмены еще одного чемпионата мира, как это было с ЧМ-2020, который должен был пройти в Швейцарии. Это будет катастрофой для всех вовлеченных сторон, в том числе игроков и спонсоров.

Должен быть план Б, и он состоит в том, что Дания предлагает заменить Беларусь, если матчи не смогут проводиться там.

Так что это предложение появилось не потому, что мы хотим провести чемпионат мира в Дании, а для того, чтобы помочь мировому хоккею не столкнуться с отменой соревнований, — заявил Хенрик Бах-Нильсен.

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