Фальстарт со «Спутником»: в Беларуси объявлена массовая вакцинация, которой нет 15 13.01.2021, 18:09

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Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Вакцина как бы есть, но ее нет.

О начале массовой вакцинации от коронавируса Минздрав Беларуси заявил 29 декабря. Эти громкие слова были сказаны перед журналистами госСМИ в день, когда были привиты несколько добровольцев. Спустя более чем две недели после заявления «массовая вакцинация» все еще стоит на паузе: вакцин в медучреждениях страны нет, пишет naviny.by.

Причина проста: контроль качества первой крупной партии из 20 тысяч доз «Спутника V», предназначенной для той самой массовой прививочной кампании, пока не завершен.

Отчет о начале активной борьбы с коронавирусом белорусские власти выпустили в СМИ совместно с российским представителем «Спутника V». Это произошло через день, как о начале массовой вакцинации от коронавируса объявил Евросоюз — другими, естественно, вакцинами.

«Сегодня у нас начнется новый этап — массовая вакцинация против COVID-19», — заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич 29 декабря.

Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев же сказал: «Сегодня Беларусь также стала первой страной, где начинается широкая вакцинация населения препаратом “Спутник V”».

РФПИ поддерживает разработку российской вакцины «Спутник V» в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, а также инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями.

Оценить ход и масштаб этой прививочной кампании мы попытались в Минздраве, еще 5 января направив пресс-службе ведомства шесть вопросов. Однако до сих пор Минздрав не в силах дать ответ, потому что «документы еще не готовы».

Вакцина как бы есть, но ее нет

По нашей информации, в подавляющее большинство поликлиник и учреждений здравоохранения Беларуси вакцина еще не поступала. За исключением четырех клинических баз, где проводились испытания на сотне добровольцев, в том числе 5-й городской клинической поликлиники в Минске. Здесь 29 декабря в присутствии прессы привились 20 добровольцев, из них семь медработников, включая главврача.

В 5-й городской клинической поликлинике на условиях анонимности сообщили, что у них после 29 декабря вакцинация от коронавируса продолжилась, хоть и медленными темпами. Назвать количество привитых отказались, сославшись на тайну. Известно, что в поликлинику поступило 200 доз вакцины, из расчета по две дозы на человека.

Как в реальности выглядит объявленная «массовая вакцинация», рассказал информированный собеседник в Мингорисполкоме:

«У нас пока не началась кампания вакцинации... Фактически массовая вакцинация не проводится. Может, на следующей неделе [начнется]. По крайней мере, мы распределение [вакцин по медучреждениям] еще вчера получили».

«Это была показательная акция для журналистов на базе пятой поликлиники. А фактически мы еще не получили [вакцину] в оприходование. Она находилась на исследовании две недели: на безопасность, иммуногенность, токсигенность и прочее. Вот как на следующей неделе получим, так и будем раздавать», — сообщил собеседник в Мингорисполкоме.

О завершении контроля качества вакцины накануне вечером заявил и Минздрав: «В Беларусь поступила… партия 20 тыс. доз российской вакцины “Спутник V”. Процедуру контроля качества должны, согласно закону “Об обращении лекарственных средств”, пройти все лекарственные средства до поступления в реализацию».

Прохождение этой процедуры занимает две недели.

Гонка обогащения

Итак. Минздрав и РФПИ заявили о начале массовой широкомасштабной вакцинации белорусов, во-первых, не имея результатов контроля качества партии вакцины, которой планировалось прививать, во-вторых, задолго до того, как у первоочередной группы претендентов на прививку появится фактическая возможность получить вакцину.

Пресс-служба Минздрава, сославшись на дефицит времени, в переписке с редакцией сообщила: «Вакцинация — это весь процесс, а не укол, как, видимо, вы себе это представляете».

Мы попросили российскую сторону прокомментировать ситуацию с поспешным объявлением старта массовой вакцинации, в то время как контроль качества вакцины не был пройден. В РФПИ, узнав детали, сказали, что комментарий дать не могут.

В мире идет конкурентная война между производителями вакцин от коронавируса. «Спутник V» входит в число наиболее сильных игроков рынка. От эффективности продвижения вакцины в медиа зависит успешность бизнеса.

Беларусь стала первой зарубежной страной, где было анонсировано масштабное применение «Спутника V», от которого отказались некоторые другие страны, включая Украину.

В этом контексте можно понять спешку белорусских властей и российского бизнеса с красивым предновогодним объявлением о массовом применении вакцины, не уступающем по темпам Европе.

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