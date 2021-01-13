Папа римский привился от коронавируса 3 13.01.2021, 19:01

Фото: Delfi

Вакцинация в Ватикане началась утром 13 января.

Папа римский Франциск получил первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает аргентинская газета La Nacion со ссылкой на источники в Ватикане.

Вакцинация в Ватикане началась утром 13 января. Папа римский привился от коронавируса в числе первых. Ему 84 года, поэтому он находится в группе риска. По информации издания, для вакцинации использовался препарат компаний Pfizer и BioNTech. Вторую дозу понтифик получит через три недели. Из соображений конфиденциальности никаких снимков процедуры не делалось.

Ранее стало известно, что король Норвегии Харальд V и королева Соня получили первую дозу прививки от коронавируса. Отмечается, что была использована вакцина Pfizer и BioNTech.

Ранее Франциск объявил о массовом отпущении грехов в связи с глобальной эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Понтифик объявил ближайший год — до 8 декабря 2021 года — годом Святого Иосифа, мужа Богоматери, ровно 150 лет назад объявленного покровителем католической церкви. По его словам, это особенно актуально в месяцы пандемии, так как очень многие люди пожертвовали многим во время кризиса ради защиты ближних, и их жертвы как бы остались незамеченными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».