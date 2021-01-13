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В поезде Минск — Барановичи умерла женщина

  • 13.01.2021, 19:40
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В поезде Минск — Барановичи умерла женщина
иллюстрационное Фото: rw.by

Признаков насильственной смерти не обнаружено.

В поезде региональных линий Минск — Барановичи умерла 55-летняя женщина, сообщает БелТА.

Ночью 13 января ревизоры в одном из вагонов обнаружили тело пассажирки, жительницы Минского района. Об этом они сообщили поездной бригаде, которая передала информацию в милицию.

На станции Барановичи-Полесские следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Проводится проверка.

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