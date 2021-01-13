Шведский дипломат Бильдт: Чемпионат нужно перенести из Минска 1 13.01.2021, 20:02

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Карл Бильдт назвал позорным фото Фазеля с Тараканом.

Шведский политик и дипломат Карл Бильдт, премьер-министр Швеции с 1991 по 1994 г., поделился мнением о встрече главы ИИХФ Рене Фазеля и Александра Лукашенко в Минске по поводу ЧМ-2021 и его возможной отмены в Беларуси, передает «Трибуна».

Совет ИИХФ должен принять решение по ЧМ-2021 в Минске в конце января.

«Позорное фото для ИИХФ. Восхищение приближением к жесткому диктатору. ЧМ-2021 нужно переносить из Беларуси», – написал Бильдт в твиттере.

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