закрыть
13 января 2021, среда, 21:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шведский дипломат Бильдт: Чемпионат нужно перенести из Минска

1
  • 13.01.2021, 20:02
  • 1,056
Шведский дипломат Бильдт: Чемпионат нужно перенести из Минска

Карл Бильдт назвал позорным фото Фазеля с Тараканом.

Шведский политик и дипломат Карл Бильдт, премьер-министр Швеции с 1991 по 1994 г., поделился мнением о встрече главы ИИХФ Рене Фазеля и Александра Лукашенко в Минске по поводу ЧМ-2021 и его возможной отмены в Беларуси, передает «Трибуна».

Совет ИИХФ должен принять решение по ЧМ-2021 в Минске в конце января.

«Позорное фото для ИИХФ. Восхищение приближением к жесткому диктатору. ЧМ-2021 нужно переносить из Беларуси», – написал Бильдт в твиттере.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа
Криптовалюта для ОМОНа и ГУБОПиКа Владимир Халип
Узурпатору вынесен окончательный вердикт
Узурпатору вынесен окончательный вердикт Юрий Пшенник
Стратегию утвердил народ
Стратегию утвердил народ Андрей Санников
Необходимо объявить общественный локдаун в Беларуси в связи с эпидемией коронавируса
Необходимо объявить общественный локдаун в Беларуси в связи с эпидемией коронавируса Дмитрий Бондаренко