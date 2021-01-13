Пенсионерка объявила голодовку в ИВС, но квитанцию об уплате за еду все равно дали 2 13.01.2021, 20:30

Фото: tut.by

Платить она не собирается.

Пенсионерка Людмила в прошлом году отбывала 10 суток административного ареста по ст. 23.34 КоАП. Сначала ее поместили в ИВС на Окрестина, а потом перевели в Барановичи. На это время женщина объявила голодовку — говорит, что писала об этом заявление в обоих учреждениях и предупредила, что за питание в ИВС платить не собирается. На выходе Людмиле вручили квитанцию об оплате на 112,5 рубля за 10 дней пребывания, но пенсионерка непреклонна: «Я лучше эти деньги заключенным на Володарского отправлю», onliner.by.

— В ИВС в Барановичах мне дали подписать бумагу — справку об освобождении. За 10 суток ареста начислили 112,5 рубля. Я сказала, что достаточно отработала за свою жизнь, чтобы платить за это. Еще в начале ареста писала заявление и на Окрестина, и в Барановичах, что объявляю голодовку — и платить за питание не собираюсь. Перловая каша, супы и котлеты из рыбьих голов — они, наверное, и собакам такого не дают! Меня наказали отсидкой 10 суток, а их питание — это второе наказание. Я лучше эти деньги заключенным на Володарского отправлю, — рассуждает Людмила. Она написала заявления в ГУВД Мингорисполкома и прокуратуру Советского района Минска — будет ждать ответов.

Стоимость пребывания в таких местах — 11,25 рубля в сутки. Надзиратели-постовые во время нахождения журналиста Onliner в ЦИП на Окрестина сообщили, что часть питания в этой сумме составляет 4,7 рубля в сутки. С требованием не оплачивать еду обращалась ее сокамерница, студентка БГМУ — отказали.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома не подтвердили и не опровергли информацию о стоимости питания 4,7 рубля в сутки. О том, предусмотрена ли в рамках законодательства или правил внутреннего распорядка таких мест оплата только за пребывание (коммунальные услуги и т. д.), нам ответили: «Все в рамках действующего законодательства». На просьбу сослаться на документы ответа не поступило.

Согласно ст. 18.6 ПИКоАП, расходы по содержанию и питанию административно арестованных производятся за счет средств республиканского бюджета и возмещаются ими в порядке, «установленном законодательством».

Интересно, что в квитанции, которую выдают после отбытия административного ареста, цена указана именно за питание, а не содержание. Хотя по телефону, указанному на квитанции о назначении оплаты, рассказали, что стоимость общая — и за содержание, и за питание. О том, можно ли в случае отказа принимать местную еду в ЦИП и ИВС не платить за такую услугу, по указанному телефону затруднились ответить.

Для сравнения. В детских садах питание малышей до 3 лет обходится ежедневно (10,5-часовой день) в 2,5 рубля, питание детей постарше (3—6 лет) — 3,16 в день. Питание в школах с длительностью пребывания 9—10,5 часа (трехразовое питание) для детей в возрасте 11—13 лет составляет 3 рубля, 14—17 лет — 3,16 рубля. О вкусовых и прочих преимуществах питания в садах и школах по сравнению с ЦИП и ИВС могут рассказать десятки тысяч белорусов.

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