По всей Беларуси продолжаются протесты 13.01.2021, 21:12

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Белорусы вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами.

По всей Беларуси продолжаются протесты.

Березовчане (Лидский район) сегодня прогулялись по улицам города.

Бобруйские партизаны сегодня гуляли на центральной площади.

Бродилки на "Девятовке" (Гродно) продолжаются.

Минчане вышли с акцией в поддержку Игоря Лосика, который голодает уже 30 дней.

Партизаны Октябрьского района Витебска вышли в поддержку задержанных сегодня пенсионеров, и напоминают - все возвращается бумерангом.

Минчане из Микрорайона "Шарики" прогоняют год крысы.

Юго-запад (Московский район столицы) народом.

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