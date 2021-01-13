По всей Беларуси продолжаются протесты
- 13.01.2021, 21:12
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Белорусы вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами.
По всей Беларуси продолжаются протесты.
Березовчане (Лидский район) сегодня прогулялись по улицам города.
Бобруйские партизаны сегодня гуляли на центральной площади.
Бродилки на "Девятовке" (Гродно) продолжаются.
Минчане вышли с акцией в поддержку Игоря Лосика, который голодает уже 30 дней.
Партизаны Октябрьского района Витебска вышли в поддержку задержанных сегодня пенсионеров, и напоминают - все возвращается бумерангом.
Минчане из Микрорайона "Шарики" прогоняют год крысы.
Юго-запад (Московский район столицы) народом.