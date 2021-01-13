Белорусы Лодзи вышли на пикет к генеральному спонсору ЧМ по хоккею 2 13.01.2021, 22:28

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Фотофакт.

Белорусы в Лодзи вышли на пикет к генеральному спонсору ЧМ по хоккею - Skoda.

«Такой хоккей нам не нужен!» - заявляют участники акции.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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