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Белорусы Лодзи вышли на пикет к генеральному спонсору ЧМ по хоккею

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  • 13.01.2021, 22:28
  • 3,136
Белорусы Лодзи вышли на пикет к генеральному спонсору ЧМ по хоккею

Фотофакт.

Белорусы в Лодзи вышли на пикет к генеральному спонсору ЧМ по хоккею - Skoda.

«Такой хоккей нам не нужен!» - заявляют участники акции.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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