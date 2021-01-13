Как встретили старый Новый год белорусы 1 13.01.2021, 23:27

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Вечер в Минске, как и в других городах страны, по традиции отмечен маршами соседей.

Белорусы выходят группами на улицу, чтобы напомнить: даже если кипящую кастрюлю закрыть большой непрозрачной крышкой, горячие «пузырьки волнения» никуда не исчезнут. Более того, традиционный зимний праздник — старый Новый год — не стал препятствием к тому, чтобы люди прошлись по своим районам (а не сидели за накрытым столом). Onliner.by показывает, как некоторые соотечественники встретили 158-й день и вечер от начала послевыборных протестов.

Одними из первых в город выбрались жители центра столицы — возле ТЦ «Галерея Минск» собрались полтора десятка человек, которые высказали слова поддержки блогеру и администратору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику. Молодой человек был задержан еще в июле, а в середине декабря объявил голодовку и, насколько известно, до сих пор не изменил своего решения.

Большим маршем по родному району прошли жители Малиновки. «У Малінаўцы сёння шчадравалі», — прокомментировала одна из участниц марша. В конце видео слышно, как гуляющих из окна приветствует жительница многоэтажки.

Как всегда, не сдаются белорусы Санкт-Петербурга. 158-й день подряд люди выходят на улицы второго любимого города. Собираться возле белорусского посольства, как это было раньше, им уже не дают местные силовики, но выход всегда есть. «Сегодня мы собрались на фоне одной из главных достопримечательностей города — Петропавловской крепости и около Соловецкого камня! Этот камень является памятником жертвам политических репрессий! И мы передаем слова поддержки всем политическим заключенным, вы — наши герои!»

Еще одна группа минчан высказала слова благодарности единомышленникам из Польши.

Могилевчане отличились днем. В сказочном заснеженном лесу горожане сняли свой вариант танца на песню Jerusalema — с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Сегодня Могилев принял участие в танцевальном флешмобе Jerusalema и поздравляет всех белорусов, политзаключенных, репрессированных и тех, кто находится вдали от своей родины, с праздником старого Нового года. Желает в новом, 2021 году исполнения самого главного заветного желания!»

У жителей района велозавода есть несколько вопросов к Рене Фазелю.

«#ЯВыхожу — именно под таким девизом вышли сегодня на марш жители Вольной Лошицы», — написали минчане, не забывшие, что вчера было ровно два месяца со дня гибели Романа Бондаренко.

Колонна, насчитывающая несколько сотен человек, собралась сегодня в районе улицы Одоевского. «Мы не сдадимся! Победа близко», — написали в наш Telegram-бот минчане.

«„Рига“, Бангалор шагают до Победы!» — предупреждают минчане.

На улицу также вышли жители Ангарской, Северного поселка, Алтайской, Томской, «Шариков» и других районов.

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