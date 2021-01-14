Врач скорой помощи из Бреста рассказал о столкновении с неадекватным «ябатькой» 12 14.01.2021, 8:20

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Закон не защищает белорусских медиков?

5 января в брестской больнице скорой помощи произошел неприятный инцидент: 55-летний Николай Вакулич, который был в подпитии, ударил в лицо и несколько раз оскорбил врача скорой помощи. В интернет этот случай попал только 9 января. На условиях анонимности «Белсат» поговорил с брестским врачом скорой помощи, который рассказал, как к инциденту отнеслись в медицинском сообществе.

– То, что произошло в брестской больнице скорой помощи, у всех врачей вызвало отрицательную реакцию. К сожалению, это не первое нападение на нас. Подобные случаи не все афишируют, и в органы внутренних дел не обращаются, так как наше руководство предлагает заниматься такими вопросами в частном порядке и подавать заявление лично от себя, а не от организации, – говорит наш собеседник.

Дело в том, что если за оскорбление должностного лица при исполнении служебных полномочий заводится административное дело, а за нападение – уголовное, то медиков скорой помощи закон подобным образом не защищает.

Что нужно – сделано

– Ситуация пока не разрешена окончательно, с нашей стороны все, что нужно, было сделано. На сегодняшний день милиция ведет следствие, а врач остается на больничном. К сожалению, подобные случаи происходят – это скорая помощь, вы же знаете, с каким контингентом мы вообще имеем дело: это и психически больные, а сколько у нас людей нездоровых ходят, которые стоят на учете. Есть в алкогольном опьянении, как тот товарищ, который ударил нашего врача, они же все себя неадекватно ведут, – сказала в разговоре с «Белсатом» главный врач Станции скорой медицинской помощи Бреста Валентина Пашкевич.

Уволили мужчину, напавшего на врача скорой помощи в Бресте

Мужчина работал водителем школьного автобуса в поселке Выстичи Брестской области. Сейчас на это место ищут нового водителя через объявление в социальных сетях.

Официально ситуацию в школе не комментировали. Но сотрудники говорят, что причиной увольнения действительно был инцидент в больнице, об этом стало известно 13 января.

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