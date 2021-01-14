Ученые выяснили, почему каждые восемь лет многоножки перекрывают железную дорогу в Японии 3 14.01.2021, 8:44

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фото: techrocks.ru

Исследователи бились над этой загадкой полвека.

Каждые восемь лет на горных железных дорогах в Японии многоножки вида Parafontaria laminata armigera блокируют движение — их невероятно много. Ученые почти 50 лет пытались выяснить причину такой странного поведения животных, пишет knife.media.

Все оказалось просто — именно восемь лет требуется этим многоножкам, чтобы повзрослеть. Примерно такой же цикл у цикад.

За многоножками начали наблюдать в 1972 году. Исследователи брали образцы почвы вместе с личинками в горах Яцу и Янагисава. Установлено, что у животных восемь стадий развития, семь из которых они проводят под землей, а потом выползают на поверхность. Так сложилось, что именно в местах их распространения пролегает железная дорога.

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