Идентификация карателей продолжается: появился новый список 7 14.01.2021, 9:47

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Это упростит судебные процессы над ними в будущем.

Инициатива бывших правоохранителей «ByPol» выложила список омоновцев из Главного управления Мингорисполкома. Туда попали 559 имен силовиков вместе с их должностями: от командиров до водителей, сообщает «Белсат».

«Костяк сохранился. Ну, вот что нужно сказать Балабе, чтобы он прекратил отдавать приказы подчиненным, которые, в свою очередь, потом совершают преступления? Ну, вот что ему сказать? Вы думаете, таких Балабов… Их немного, но их хватит, чтобы укомплектовать ОМОН», – считает председатель ОГП Николай Козлов.

В списке возле каждой фамилии указан и его опознавательный номер. Силовик на скриншоте – из Минска и входит в первую роту, второй взвод. Взводы состоят из 10-20 человек. Поэтому если не удастся идентифицировать преступника, то можно узнать соучастника или свидетеля, который понесет уголовную ответственность, если не донесет о преступлении.

Это упростит судебные процессы над ними в будущем, но смотивирует ли омоновцев уйти сейчас?

Поразмышляли жители столицы:

«Уже не может остановить, потому что они слишком много плохого сделали».

«Если у них есть мозги и смогут понять, к чему это их все приведет, конечно, должно остановить».

«Они под защитой».

«Как оно идет, так оно и будет идти. Ничего особо не изменится. Весну ждите, весну!»

«Я считаю, что это делать нужно, но в этой обстановке даст это какой-то смысл или нет – неизвестно».

Некоторые минчане высказали мнение, что распространять личные данные нельзя.

«Но у нас другая ситуация, и мы не можем подходить с точки зрения правового государства. Потому что у нас правоохранительные органы превратились в карательные», – уверен Николай Козлов.

Еще одна новая форма идентификации силовиков на сегодня – сайт BlackMap.org. Это карта с именами, адресами и номерами сотрудников МВД. У некоторых даже указаны контакты и место работы родных, автомобили и паспортные данные.

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