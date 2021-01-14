Новый транспортный налог: как снять с учета автомобиль, если он не на ходу 3 14.01.2021, 10:21

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фото: TUT.By

Белорусские водители столкнулись с еще одним «сюрпризом».

Владельцы "корчей" и всего того, что не ездит, восприняли весть о транспортном налоге однозначно: от транспорта нужно избавляться. С 2021 года на все зарегистрированные машины начислят налог независимо от того, могут они передвигаться или нет. Но прощаться с "обузой" надо правильно, со снятием с учета в ГАИ, пишет abw.by.

Судя по изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, Совету Министров поручили за два месяца установить упрощенный порядок снятия с учета машин, непригодных к эксплуатации. Что это будет за порядок, пока неизвестно, но логично, что формулировка "непригодных к эксплуатации" все-таки подразумевает осмотр транспортных средств, ведь чтобы признать машину непригодной, ее нужно осмотреть и все зафиксировать документально.

Пока "упрощенка" не принята, попробуем разобраться, как можно быстро избавиться от "корча".

Путь 1. Утилизация

По действующим правилам осмотр автомобиля при снятии его с учета не требуется только в случае снятия его с учета для утилизации. Для этого автовладельцу нужно обратиться в МРЭО ГАИ с заявлением, в котором причиной снятия с учета указать непосредственно утилизацию. Необходимо будет при этом сдать свидетельство о регистрации транспортного средства и "номера".

В случае утраты одного или всех этих "атрибутов" транспортное средство необходимо будет предоставить на сверку. Исключение составят случаи, когда есть официальный документ о промышленной переработке машины, который можно предъявить. При этом даже на осмотре автомобиля могут поджидать неприятности: если VIN установить невозможно, в снятии с учета откажут даже для утилизации.

Итак, для утилизации нужны:

регистрационные знаки;

свидетельство о регистрации автомобиля;

при необходимости проведения осмотра (если нет "номеров" и/или техпаспорта) VIN должен быть читаемым.

Путь 2. Продажа другому "корчеводу"

Вместе с тем некоторые автовладельцы, не желающие связываться с утилизацией, ищут покупателей на машины. Однако в этом случае все не так просто.

В Положении о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств регистрационные действия в отношении машин "имеющих видимые повреждения, отсутствующие элементы конструкции, не позволяющие осуществлять движение по дороге и перевозку пассажиров" запрещены. Документ разрешает только снятие с учета такого транспорта (п.3 Положения). Поэтому резюмируем: аварийные автомобили и все то, что не может передвигаться или может, но это запрещено ПДД, снимать с учета разрешается, ставить на учет – нет.

При снятии с учета придется предоставить машину на сверку номеров. Сделать это можно с помощью эвакуатора или согласовать с ГАИ выездной осмотр. Не забываем и про "комплект", который нужен при снятии с учета машины не на ходу:

непосредственно машина;

свидетельство о регистрации;

регистрационные знаки;

паспорт;

заявление о снятии с учета с отметкой о сверке;

квитанции об оплате госпошлины и компьютерных услуг.

Как видим, список практически такой же, как при снятии с учета обычного неаварийного автомобиля. Исключение – страховка, поскольку в соответствии с п.152 Положения о страховой деятельности (президентский указ №530) в отношении транспортного средства, не участвующего в дорожном движении, заключение полиса необязательно.

Продажа "корча" между физическими лицами ничем не отличается от стандартной продажи транспортного средства: заключаем договор купли-продажи и регистрируем его в ГАИ. Но покупатель сможет поставить на учет такой автомобиль только после его ремонта.

Наш вердикт

Вероятно, с введением упрощенного порядка снятия с учета транспортных средств перечисленные процедуры станут легче. Ну а пока есть только два способа избавиться от машины не на ходу – либо утилизация, либо продажа покупателю-"реставратору".

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