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Жители Велозавода — узурпатору: Трус не играет в хоккей!

  • 14.01.2021, 10:25
  • 1,363
Жители Велозавода — узурпатору: Трус не играет в хоккей!

Минчане провели дерзкую акцию.

Жители минского Велозавода продемонстрировали белорусские реалии под песню «Трус не играет в хоккей».

Жители Велозавода также обратились к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю:

«Рене, сможешь ли ты организовать просмотр матчей нашим 178 политзаключенным: смелым и настоящим белорусам?»

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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