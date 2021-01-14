Жители Велозавода — узурпатору: Трус не играет в хоккей! 14.01.2021, 10:25

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Минчане провели дерзкую акцию.

Жители минского Велозавода продемонстрировали белорусские реалии под песню «Трус не играет в хоккей».

Жители Велозавода также обратились к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю:

«Рене, сможешь ли ты организовать просмотр матчей нашим 178 политзаключенным: смелым и настоящим белорусам?»

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97%».

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