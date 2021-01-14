«Белорусы в полной боевой готовности ждут момента «X» 3 14.01.2021, 10:35

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фото: Наша Нива

Запад и Россия договорятся о смещении диктатуры в Беларуси, так как Лукашенко стал для всех токсичным.

Председатель «Таварыства беларускай мовы» Олег Трусов считает, что люди в Беларуси в полной боеготовности ждут момента «X».

Но следующее, что будет происходить – это раскол номенклатуры. Запад и Россия договорятся о смещении диктатуры в Беларуси, так как персона Лукашенко стала для всех токсичной, заявил Олег Трусов «Белсату».

На сегодняшний день рейтинги действующих властей падают. Сейчас на это влияют в том числе последствия второй волны коронавируса, во время которой власти повышают цены на лекарства и поднимают налоги.

«Мы попали в фазу полной неожиданности. И буквально сегодня или через месяц-два случится что-то вроде штурма Капитолия. Этот неизвестный для нас фактор может поменять все кардинально. Тем более, что наш народ уже готов. Он ждет момента «Х», – говорит Олег Трусов.

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