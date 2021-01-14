Жители Минска и окрестностей наносят удары по Таракану
- 14.01.2021, 11:36
В столице — всплеск протестной активности.
Вчерашний вечер и сегодняшнее утро прошли под знаком повышенной протестной активности в Минске и Минском районе.
В Минске районы Розочка и Грушевка также выходили на вечерний марш.
Жители столичной Чижовки в очередной раз восстановили мемориал памяти Романа Бондаренко.
Ратомка напоминает, что преступления против человечности не имеют срока давности. Все действия силовиков, нарушивших закон, получат правовую оценку!
Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».