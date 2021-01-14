Жители Минска и окрестностей наносят удары по Таракану 14.01.2021, 11:36

В столице — всплеск протестной активности.

Вчерашний вечер и сегодняшнее утро прошли под знаком повышенной протестной активности в Минске и Минском районе.

В Минске районы Розочка и Грушевка также выходили на вечерний марш.

Жители столичной Чижовки в очередной раз восстановили мемориал памяти Романа Бондаренко.

Ратомка напоминает, что преступления против человечности не имеют срока давности. Все действия силовиков, нарушивших закон, получат правовую оценку!

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