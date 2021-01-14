В Польше будут выдавать «паспорта вакцинации» после прививки от коронавируса 1 14.01.2021, 11:42

Он будет представлять собой QR-код.

Люди, которые вакцинируются от COVID-19 в Польше, получат документ о подтверждении прививки после того, как получат вторую дозу вакцины.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская, сообщает Euractiv.

Подтверждение о вакцинации поступит в виде QR-кода, который можно скачать из личного кабинета на сайте электронного правительства или учетной записи системы здравоохранения.

Предложение "паспортов" была включена в национальную программу иммунизации Польши, принятой правительством в декабре, в которой отмечалось, что вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и им также не придется проходить карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19.

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