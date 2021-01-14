Human Rights Watch назвала репрессии в Беларуси беспрецедентными 14.01.2021, 12:12

Представлен доклад о ситуации с правами человека в нашей стране.

После президентских выборов 9 августа 2020 г. белорусские власти развязали широкомасштабные жестокие репрессии против мирных демонстрантов и сочувствующих им, заявила Human Rights Watch, публикуя сегодня свой Всемирный доклад – 2021, пишет сайт ПЦ «Весна».

Массовые и преимущественно мирные протесты захлестнули Беларусь после президентских выборов, по итогам которых победителем, несмотря на весомые обвинения в массовых подтасовках, был объявлен Александр Лукашенко, бессменно правящий страной с 1994 г. Власть ответила произвольными задержаниями тысяч демонстрантов, сотни подверглись пыткам и жестокому, унижающему человеческое достоинство обращению со стороны сотрудников силовых структур. В предвыборный период и после голосования были брошены за решетку десятки журналистов, блоггеров, представителей политической оппозиции, президентских кандидатов, правозащитников и гражданских активистов.

«В минувшем году белорусские власти побили собственный рекорд жестокости и репрессий, - говорит Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. – Они не останавливались ни перед чем в своем стремлении раздавить несогласных практически во всех слоях общества».

Силовики жестко пресекали массовые мирные протесты 9-12 августа в Минске и других крупных городах, применяя против демонстрантов избыточную силу, резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и холостые патроны. За четыре дня было задержано почти 7 тыс. демонстрантов и случайных прохожих. Задержанные содержались в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Сотни подверглись пыткам или другому недозволенному обращению. В августе по меньшей мере три человека умерли в результате противоправных действий сотрудников милиции.

Вышедшие на свободу после задержания рассказывали о побоях, принуждении к длительному пребыванию в стрессовых позах, электрошоке; по меньшей мере один человек заявил об изнасиловании. Некоторые получили серьезные телесные повреждения. Людей по несколько дней держали в переполненных камерах, зачастую не давали воды и не кормили, а также отказывали в медицинской помощи и не выпускали в туалет.

Несмотря на все это, десятки тысяч человек продолжили выходить на мирные демонстрации, требуя честных выборов и правосудия за произвол силовиков. К середине ноября общее число задержанных в связи с протестами с начала августа достигло 25 тыс. человек, в том числе свыше тысячи – только за одни из выходных в начале ноября. В ноябре в Минске неустановленными лицами в масках был избит мирный протестующий, который впоследствии скончался в больнице. Ведущая белорусская правозащитная организация заявила, что нападавшие были сотрудниками милиции в штатском.

Власти начали несколько доследственных проверок по фактам недозволенного обращения с демонстрантами, однако по их результатам не было возбуждено ни одного уголовного дела.

В период после выборов Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала 336 случаев задержания и 60 эпизодов, связанных с насилием в отношении журналистов.

За участие детей в протестах родителям угрожали штрафом и лишением родительских прав, а студентам – отчислением из высших учебных заведений. Власти также публично обсуждали возможность использования боевых патронов против демонстрантов.

Евросоюз не признал официальные итоги президентских выборов, назвав их несвободными и несправедливыми, и ввел персональные санкции в связи с послевыборными репрессиями. Аналогичным образом отреагировали США и Великобритания, осудившие насилие над демонстрантами, задержания и отключение интернета.

В ноябре независимый эксперт, назначенный в рамках «Московского механизма» ОБСЕ, обнародовал свой доклад, в котором был сделан вывод о «массовых и систематических» нарушениях прав человека в преддверии президентских выборов и в послевыборный период. Ключевые рекомендации доклада включают в себя проведение Минском новых выборов, освобождение всех лиц, лишенных свободы по политическим мотивам, и привлечение к ответственности причастных к пыткам и другим нарушениям.

В сентябре Совет ООН по правам человека провел внеочередное обсуждение ситуации в Беларуси и принял резолюцию, в которой верховному комиссару ООН по правам человека было предложено внимательно отслеживать ситуацию в контексте президентских выборов 2020 г. и информировать Совет.

В 761-страничном, 31-м по счету, Всемирном докладе – 2021 приводится обзор ситуации с правами человека более чем в 100 странах.

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