В Бельгии протестующие атаковали кортеж короля 14.01.2021, 12:29

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Беспорядки вспыхнули из-за недовольства граждан полицией.

Протесты, переросшие в беспорядки, прошли в среду в столице Бельгии Брюсселе из-за смерти в минувшую субботу молодого человека, которого задержали полицейские. Об этом сообщает телеканал RTBF. В зоне беспорядков оказались полицейский участок и королевский кортеж.

По данным телеканала, семья погибшего 23-летнего Ибрагима Б. призвала выйти на мирный протест в среду. Демонстрация началась около 15:00 по местному времени (17:00 по Минску) возле полицейского участка. По данным телеканала, вскоре акция, в которой приняли участие около 500 человек, переросла в беспорядки. В итоге было повреждено несколько полицейских автомобилей. Кроме того, радикально настроенные участники беспорядков подожгли полицейский участок.

В переделку мог попасть и бельгийский король. Автомобиль короля Филиппа с бросающимся в глаза номерным знаком 1 покинул дворец и направлялся в резиденцию, но оказался на несколько минут в районе акции протеста. В это время, по данным агентства Belga, проходили столкновения протестующих с полицией, участники акции бросали в преградивших им путь силовиков камни.

Водитель короля с помощью полицейских смог быстро вывести машину на соседнюю улицу, в итоге король и его кортеж не пострадали. После этого протестующие принялись громить расположенные в округе магазины, а затем разошлись по центру Брюсселя.

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