В Беларуси перестало работать 20 процентов турфирм 1 14.01.2021, 12:36

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Государство никак не помогает туристической отрасли во время пандемии.

За 2020 год в Беларуси перестала существовать каждая пятая туристическая компания. Это произошло на фоне пандемии COVID-19 и глобального локдауна.

Об этом рассказала руководитель Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун в интервью smartpress.by.

По ее словам примерно 20% небольших туристических агентств ушли с рынка по итогам работы 2020 года.

При этом в целом туристические компании потеряли в 2020 году 70-80% от объема выручки 2019 года.

По словам Оксаны Бичун, все девять месяцев с начала пандемии туристическая отрасль фатически прожила без помощи государства.

Парадокс заключается в том, что еще на раннем этапе пандемии Республиканским союзом туристических организаций и другими туристическими бизнес-союзами в адрес правительства были подготовлены предложения о поддержке отрасли. Готовился даже отдельный документ, но он не был поддержан на самом высоком уровне.

Указами же №143 и 178 успели воспользоваться далеко не все субъекты туристической деятельности. Дело в том, что порядок применения мер поддержки был обсужден с туротраслью только 19 июня, а сами указы действовали короткий период - до 31 июля 2020 года. В итоге оказалось, что отдельных мер для туризма не приняли, а меры поддержки отрасли, за исключением некоторых, так и не были включены ни в отдельный указ, ни в указ №143.

Стало известно, что 6 января 2021 года действие указа №143 в поддержку пострадавших отраслей было продлено на 2021 год. К сожалению, с порядком его применения в сфере туризма РСТО пока не знакома.

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