«Борьба за справедливость обязательно закончится победой» 7 14.01.2021, 12:51

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Жители Дзержинска представили новогоднюю сказку.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео новогодней сказки от жителей Дзержинска.

«Дзержинск (Койданаў) поздравляет со Старым Новым годом!

— Сказка – ложь, да в ней намек... И, как и во всех сказках, наша борьба за справедливость обязательно закончится победой ДОБРА и ПРАВДЫ! Мы в это верим, мы это знаем!» — говорится в обращении жителей Дзержинска.

«Борьба за справедливость обязательно закончится победой»

Жители Дзержинска представили новогоднюю сказку. pic.twitter.com/W9BuNQeS0R — charter97.org (@charter_97) January 14, 2021

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