«Борьба за справедливость обязательно закончится победой»7
- 14.01.2021, 12:51
- 2,321
Жители Дзержинска представили новогоднюю сказку.
Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео новогодней сказки от жителей Дзержинска.
«Дзержинск (Койданаў) поздравляет со Старым Новым годом!
— Сказка – ложь, да в ней намек... И, как и во всех сказках, наша борьба за справедливость обязательно закончится победой ДОБРА и ПРАВДЫ! Мы в это верим, мы это знаем!» — говорится в обращении жителей Дзержинска.
«Борьба за справедливость обязательно закончится победой»— charter97.org (@charter_97) January 14, 2021
Жители Дзержинска представили новогоднюю сказку. pic.twitter.com/W9BuNQeS0R