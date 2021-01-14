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«Борьба за справедливость обязательно закончится победой»

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  • 14.01.2021, 12:51
  • 2,321
«Борьба за справедливость обязательно закончится победой»

Жители Дзержинска представили новогоднюю сказку.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал видео новогодней сказки от жителей Дзержинска.

«Дзержинск (Койданаў) поздравляет со Старым Новым годом!

— Сказка – ложь, да в ней намек... И, как и во всех сказках, наша борьба за справедливость обязательно закончится победой ДОБРА и ПРАВДЫ! Мы в это верим, мы это знаем!» — говорится в обращении жителей Дзержинска.

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