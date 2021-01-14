Борис Акунин: У Кремля есть три варианта 18 14.01.2021, 12:54

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Борис Акунин

Навальный поставил российские власти в сложное положение.

Известный писатель Борис Акунин, давно живущий за пределами России, рассуждает о возвращении Алексея Навального в Москву.

– Событие вполне историческое. Оно будет иметь важные последствия, – пишет Борис Акунин. – У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта.

Детский: Не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде.

Подростковый: Схватить и посадить – неважно, в день прилета или малость погодя.

Взрослый: Терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, немарионеточная оппозиция.

Первый вариант выставит Кремль на посмешище.

Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени – Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAGе.

Третий вариант предполагает отступление от курса на тотальность политического контроля и потому весьма маловероятен. Система для этого совершенно не приспособлена.

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