Борис Акунин: У Кремля есть три варианта

Борис Акунин: У Кремля есть три варианта18
- 14.01.2021, 12:54
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Навальный поставил российские власти в сложное положение.
Известный писатель Борис Акунин, давно живущий за пределами России, рассуждает о возвращении Алексея Навального в Москву.
– Событие вполне историческое. Оно будет иметь важные последствия, – пишет Борис Акунин. – У Кремля, насколько я понимаю, тут есть три варианта.
Детский: Не пущать. Срочно ухудшить статистику по эпидемии и закрыть страну или устроить еще что-то в этом роде.
Подростковый: Схватить и посадить – неважно, в день прилета или малость погодя.
Взрослый: Терпеть эту занозу и дальше, потому что страна большая и все равно всегда будет существовать настоящая, немарионеточная оппозиция.
Первый вариант выставит Кремль на посмешище.
Второй создаст большую и постоянную проблему: для мира в России отныне будет только два имени – Ужасный Диктатор и Прекрасный Борец за Свободу, томящийся в GULAGе.
Третий вариант предполагает отступление от курса на тотальность политического контроля и потому весьма маловероятен. Система для этого совершенно не приспособлена.