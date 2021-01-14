Европейская федерация журналистов призывает не проводить в Беларуси ЧМ по хоккею

Европейская федерация журналистов призывает не проводить в Беларуси ЧМ по хоккею5
- 14.01.2021, 13:44
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Журналисты призвали Фазеля назвать вещи своими именами.
Европейская федерация журналистов призывает не проводить в Беларуси Чемпионат мира по хоккею в открытом письме к главе IIHF Рене Фазелю, сообщает сайт БАЖ.
«Ужасающие показатели свободы прессы в сочетании с безумным, жестоким подавлением мирного инакомыслия противоречат духу организации международных спортивных мероприятий для широкой аудитории.
На этом фактическом фоне мы призываем Международную федерацию хоккея с шайбой (IIHF) отменить свое решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Беларуси и публично сообщить, что причина такой отмены — враждебная среда, направленная против СМИ и любых форм инакомыслия», — говорится в открытом письме.