Медики подсчитали, сколько сохраняется иммунитет к COVID-19 2 14.01.2021, 14:44

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В исследовании изучалось влияние инфекции на более чем 20 тысяч медицинских работников со всей Великобритании.

Согласно результатам нового исследования, проведенного Общественным здравоохранением Англии, люди, инфицированные Covid-19, могут иметь иммунитет к вирусу в течение примерно пяти месяцев, сообщает nv.ua .

В исследовании изучалось влияние инфекции на более чем 20 000 медицинских работников-добровольцев со всей Великобритании. Предварительно, среди 6 614 ранее переболевших коронавирусом было выявлено 44 потенциально повторно инфицированных.

Две группы людей, одна без признаков предыдущей инфекции, а другая с признаками прошедшей инфекции, наблюдались в течение шести месяцев.

Исследование, которое еще не прошло рецензирование, пришло к выводу, что перенесенная инфекция снижает вероятность повторного заражения вирусом на 83% в течение как минимум пяти месяцев.

«Около 6000 медицинских работников были людьми, у которых были доказательства наличия инфекции SARS-CoV-2 … и около 14000 медицинских работников были людьми, у которых не было доказательств предыдущей инфекции SARS-CoV-2», — сказа Том Вингфилд, старший клинический преподаватель Ливерпульской школы тропической медицины.

«Результаты показывают, что частота повторного заражения в положительной когорте была на 83% ниже, чем в отрицательной когорте в течение периода последующего наблюдения», — подчеркнули ученые.

Но исследователи предупредили, что защита не была полной и неясно, как долго сохраняется иммунитет. Также возможно, что те, у кого есть определенный иммунитет против вируса, все еще могут передавать его другим.

«Теперь мы знаем, что большинство тех, кто заразился вирусом и выработал антитела, защищены от повторного заражения, но это еще не все, и мы еще не знаем точно, как долго длится защита», — сказала Сьюзен Хопкинс, старший медицинский советник PHE and co.

«Даже если вы считаете, что уже заболели этим заболеванием и находитесь под защитой, вы можете быть уверены, что очень маловероятно, что у вас разовьются тяжелые инфекции. Но все же существует риск, что вы можете заразиться инфекцией и передать ее другим», — сказала Хопкинс.

«Инфекция снижает ваш риск как минимум на 80% … но не устраняет его», — добавила она.

Хопкинс подчеркнула, что люди, которые ранее заразились Covid-19, по-прежнему должны соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы избежать передачи болезни.

«Это исследование поддерживает гипотезу о том, что первичная инфекция … обеспечивает высокую степень иммунитета к повторному инфицированию в краткосрочной и среднесрочной перспективе; с аналогичными уровнями профилактики симптоматической инфекции, как и существующие лицензированные вакцины для взрослых трудоспособного возраста», — отмечается в отчете.

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