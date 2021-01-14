Смешные фото из дневника первоклассника покорили Сеть

Смешные фото из дневника первоклассника покорили Сеть2
- 14.01.2021, 15:20
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Взгляните, если не видели.
Россиянка из Перми развеселила пользователей Твиттера фотографиями дневника своего сына-первоклассника (и собрала тысячи лайков). Мальчик слишком буквально воспринял фразу «для заметок» и начал делиться в этой графе своими переживаниями. Переживания оказались не самыми глубокими. Вот о чем ребенок мечтает в школе, пишет rebenok.by.
На следующей неделе в графе для заметок появились дополнения.
На форзаце дневника мальчик составил «список дьяволов», в котором перечислил некоторых известных видеоблогеров, например, Влада Бумагу (он же A4) и Глента.
Мама сразу оговорилась, что опубликовала фото с разрешения сына.
У ребенка есть также отдельный блокнот для записей, куда родители не заглядывают. А что смешного писали в дневниках ваши дети?