«Народ уже не забудет и не простит»: мощный монолог Василия Хомутовского 4 14.01.2021, 15:49

2,800

Василий Хомутовский

Белорусы постоянно ищут новые мирные формы протеста.

Массовые протесты после выборов и насилие со стороны силовиков перевернули жизнь Беларуси, в том числе в спорте. А Василий Хомутовский – одно из лиц протеста в белорусском футболе.

Журналисты «Трибуны» опубликовали монолог тренера о том, чем он живет спустя 4 месяца после ухода из брестского «Динамо», как переживает события в стране и почему верит в успех протестующих в Беларуси:

— Я провел за границей 13 лет карьеры. Прилетал в Минск только для выступлений за национальную сборную и в отпуск. Даже защищал Лукашенко от нападок в немецкой и румынской прессе. Искренне верил в свои слова.

Отношение к Лукашенко поменял только летом 2020-го – когда увидел, как проходила предвыборная кампания. Задержания кандидатов Бабарико и Тихановского, отказ кандидатам в регистрации, сами выборы и нарушения на них, неоправданное насилие над своим народом... Если бы не увидел это сам – не поверил бы, что такое может происходить в моей стране.

Люди вышли на мирные акции протеста, а в них стреляли и кидали светошумовые гранаты, их избивали и арестовывали. А у людей в руках не было ничего – и это видел весь мир.

В октябре меня оштрафовали за участие в акции протеста. Тогда я сказал на суде: «Выходил реализовывать свое право на мирную акцию протеста, данное мне 35-й статьей Конституции Республики Беларусь. Не санкционируя мирные акции протеста и не давая выразить свое гражданское право по Конституции – главному закону страны, – людей вынуждают совершать правонарушения».

Не отказываюсь от своих слов. Подчеркну: акции протеста в Беларуси – именно мирные, как бы по государственному ТВ ни пытались преподнести иначе. После страшных событий 9-11 августа в течение трех-четырех выходных собиралось огромное количество людей по всей стране. Это ответ людей на запредельный уровень насилия со стороны силовиков при задержаниях – и дальше в автозаках, в местных РОВД, на Окрестина.

У меня не выходит из памяти одно событие. 9 августа, Брест. Я жил там в центре, возле пешеходной улицы. Услышав выстрелы и взрывы, спустился, как и многие соседи, на улицу к арке дома. Увидел, как людям, у которых в руках не было ничего, под ноги кидали светошумовые гранаты. Их хватали и били.

В последующие месяцы весь мир наблюдал, как на улицах и во дворах наших городов люди без опознавательных знаков (в джинсах и кроссовках), скрывая свои лица под балаклавами или просто масками, натягивая кепки на самый нос, с дубинками или с оружием в руках избивали и кидали в автозаки и тонированные бусики без номеров людей, которые не нападали и не совершали никаких агрессивных действий.

У меня к этим людям вопрос: а чего вы лица прячете перед своими гражданами, если вы соблюдаете закон? Так вы служите за совесть или за страх?

Есть хорошие слова: хочешь развалить страну – начни наказывать невиновных и не наказывать виновных. Но теперь почти у каждого – смартфон с камерой и интернет, он может снять видео или фото и моментально поделиться им. У людей все больше вызывает отторжение диссонанс между реальностью и сюжетами, которые показывают на госканалах.

Мини-лекция о бело-красно-белом флаге Беларуси: пропаганда выдает его за фашистский, хотя под ним давал присягу Лукашенко

После страшных событий в августе ситуацию спасли женщины, вышедшие с цветами и вставшие вдоль дорог в цепи солидарности.

Потом регулярно – по понедельникам – проводили марши пенсионеры. По четвергам – люди с ограниченными возможностями. По субботам – женщины. По воскресеньям – все. Уже более 30 тысяч людей арестованы после начала протестов. Хватают только за то, что человек идет с неугодной символикой.

Людей избивают, в них стреляют, им угрожают увольнениями – а они каждое воскресенье выходят в знак протеста против многочисленных нарушений на прошедших выборах и произвола силовиков и чиновников.

Были и есть попытки разделить народ по национальной символике, увести акцент и внимание в сторону от главных проблем. Не удалось и не удастся.

Если вы видели, люди выходили на протесты, связывая два флага – нынешний государственный и исторический бело-красно-белый с гербом «Погоня». Я объясню детально, потому что сейчас госпропаганда пытается выдать бело-красно-белый флаг за фашистский.

На флаге изображен всадник с шестиконечным крестом нашей Святой Евфросинии Полоцкой на щите. Этот герб существует много веков – с XIV века был гербом Великого княжества Литовского. Сейчас он официально является историко-культурной ценностью нашей страны.

Бело-красно-белый флаг с изображенным на нем гербом «Погоня» имели Белорусский гусарский полк и Гродненский лейб-гвардии гусарский полк. Они воевали вместе с русской армией против Наполеона. В 1918 году Клавдий Дуж-Душевский предложил утвердить его как флаг Белорусской Народной Республики. А с 1991 по 1995-й это официальные символы Беларуси. Под этим флагом Лукашенко принимал присягу…

Режим начал гонения на бело-красно-белый флаг и «Погоню», не понимая: многовековая символика стала символом протеста народа, а не причиной. Причина же – нарушения на выборах и запредельная жестокость силовиков.

Надеюсь, порядочных офицеров, для которых офицерская честь не пустой звук, окажется больше. Мой отец и мама служили в милиции. Я горжусь своим отцом. Хотел пойти по его стопам и поступить в Академию МВД. Но, закончив школу, подписал первый профессиональный контракт, а через несколько лет уехал играть в Германию. Мечта так и осталась мечтой.

Рад, что отец с мамой уже на пенсии. Мне даже трудно представить, что бы они чувствовали, будь они в системе.

Главный итог протестов – единение белорусов. Сила духа народа – в том, что не отвечают силой

У меня нет ощущения, что протест ослабел, что народ упустил шанс. Нельзя долго удерживать власть только с помощью силовиков и своего партактива с идеологами, когда практически вся страна против.

В стране есть небольшой процент людей, которые доверяют картинке на госканалах и не верят в реальность происходящего за окном своей квартиры или дома. Но их становится все меньше. Даже если всю страну запугать и загнать на кухню, это ничего не даст. У людей уже произошел перелом в сознании.

По-моему, у нас практически никто не верит, что Лукашенко выиграл выборы. А про 80 процентов набранных им голосов приведу слова российского режиссера Карена Шахназарова: «Нужно отпустить всех политических заключенных и провести новые выборы. От себя добавлю: на выборы необходимо пригласить наблюдателей из России и Европы, чтобы ни у кого не было вопросов.

Хочу одного: чтобы выборы прошли открыто и прозрачно. А кого выберут, того и признаю. Это выбор народа моей страны.

Светлана Тихановская не раз официально заявляла, что она технический кандидат – победив на выборах президента, выпустит политзаключенных и объявит новые президентские выборы. Вернутся в страну люди, которых режим вынудил уехать. Надеюсь, еще можно будет восстановить IT-сектор.

Уверен: если в Беларуси наступит новый кризис, народ больше не допустит диктатуры и своего бесправия. Кто знаком с ситуацией в нашей стране изнутри, знает: люди объединены. Вопрос только во времени.

Знаете, в чем сила духа народа Беларуси? Люди не отвечают силой. Тогда бы они дали законное основание режиму на такой же ответ. Теперь же люди в балаклавах и без знаков отличия, избивающие свой народ, выглядят как бандиты из ОПГ. И самое интересное и неожиданное для меня: люди все равно ищут новые мирные формы протеста против режима и насилия силовиков.

Народ уже не забудет и не простит. За эти месяцы сформировалось гражданское общество, уважающее себя и готовое помогать каждому, кто пострадал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».