В Беларуси рванули цены на подсолнечное масло, гречку, рыбу 16 14.01.2021, 15:55

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Какие товары в лидерах по подорожанию в 2020-м?

Услуги, продовольственные и непродовольственные товары за 2020 год подорожали на 7,4%. Об этом говорят данные Белстата. За последние 4 года это рекордный показатель. Некоторые из позиций, на которые отслеживаются цены, с декабря 2019 года выросли в цене больше чем на 30%. Tut.by посмотрел, какие товары и услуги внесли наибольший вклад в рост годовой инфляции и есть ли что-то, что за 12 месяцев подешевело.

Больше всего в 2020 году подорожали платные услуги. Рост составил 8,4%. Если смотреть в общем по категориям, то сильнее всего подорожали услуги пассажирского транспорта — на 23,07%, страховые — на 18,25%, туристические услуги — на 9,70%, коммунальные услуги — на 8,34%, ветеринарные — на 8,74%, и медицинские — на 8,30%. Остальные категории тоже подорожали, но меньше. Не выросли цены только на услуги дошкольных учреждений и на услуги по охране жилых домов.

Есть отдельные услуги, которые подешевели. К примеру, билеты в цирк стали стоить на 9,85% меньше. Также на 7,14% подешевело страхование строений, принадлежащих людям, на 5,04% снизились в цене услуги такси и на 4,91% — услуги гостиниц.

Годовая инфляция на непродовольственные товары составила 8,1%. Здесь наибольший вклад в рост внесли велосипеды и мотоциклы (подорожали на 13,40%), электротовары (13,27%), ювелирные изделия (12,18%), хозяйственное мыло (11,23%) и бытовая химия (11,26%), строительные материалы (9,84%), медикаменты (9,76%), косметика и парфюмерия (9,75%).

Меньше всего подорожали продукты — на 6,2%. Хотя именно здесь отмечены позиции с наибольшим ростом цены. К примеру, растительное масло прибавило в цене 34% с лишним.

Из групп продуктов сильнее остальных подорожала плодоовощная продукция (15,99%), масло и жиры (13,20%), сахар (11,96%), яйца (11,59%), мед (9,92%), крупа и бобовые (9,60%), мороженое (8,87%).

Напомним, одна из задач на 2021 год, которую поставило правительство, — жестко контролировать цены, импорт. В Совмине уверяют, что делать это намерены «экономическими методами, не запретительными». Годовая инфляция на 2021-й в программе социально-экономического развития на 2021 год запланирована на уровне 4,9% (декабрь к декабрю). Премьер-министр Роман Головченко ранее заявлял, что прогноз по инфляции на 2021-й — 5% (декабрь к декабрю). Программой основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год также запланирована инфляция в 5%.

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