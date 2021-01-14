Фотофакт: Белорусская «Елочка правды» 14.01.2021, 16:00

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Партизаны Ангарского района сделали моднейшую елку в Беларуси.

Ночью белорусы провели Старый Новый Год, по поводу этого события партизаны Ангарского района прислали в редакцию Charter97.org фотографии «Елочки правды». Каждый шарик на елке сделан с любовью в ручную.

Своей работай они благодарят все независимые новостные сайты, а также их журналистов, которые рассказывают правду о режиме и его преступлениях.

– Мы выражаем огромную благодарность всем вам за честное и объективное освещение всех событий, происходящих в Беларуси. Все вы, вместе с нами проходите этот сложный путь к новой свободной Беларуси.

Мы надеемся, что в 2021 году вы продолжите оставаться на стороне народа Республики Беларусь. Вместе мы исполним главную мечту всех белорусов!

2021 будет называться Годом Перемен и во многом это – ваша заслуга! Спасибо огромное за правду. Жыве Беларусь! – сказали партизаны Ангарского района.

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