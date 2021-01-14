Россия запретила своим гражданам прививаться зарубежной вакциной от коронавируса 27 14.01.2021, 16:01

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Фото: Reuters

Запрет распространяется и на частные клиники.

Росздравнадзор запретил применение в России незарегистрированных на ее территории вакцин от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Это решение распространяется и на международный медицинский кластер в Сколково, где расположен филиал израильского госпиталя Hadassah, и эффективную вакцину Pfizer.

Таким образом ведомство исключило возможность частных российских клиник использовать иностранные вакцины.

В то же время в Москве началась вакцинация от COVID-19. Местную вакцину «Спутник V» завезли в 70 московских прививочных пунктов. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми – врачей, учителей, соцработников, работников транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетиков, и журналистов.

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