СМИ: Чемпионат мира по хоккею на грани переноса из Минска 5 14.01.2021, 16:05

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Рене Фазель

Фото: Reuters

Поездка Фазеля завершилась провалом.

Когда в понедельник одна за другой появлялись фотографии со встречи главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля с Лукашенко, а затем швейцарец пошел смотреть матч «Динамо» с Дмитрием Басковым, казалось, что позиции ЧМ-2021 в Минске крепки, как объятия старых друзей. Но во вторник и среду появились новые подробности, на основании которых можно сделать совсем другой вывод — поездка Фазеля в Минск завершилась полным провалом, пишет tut.by.

Зачем Фазель вообще прилетал в Минск?

К концу осени позиции сторонников чемпионата мира в Беларуси стали значительно слабее. Если в сентябре за перенос высказывался разве что вице-президент IIHF Калерво Куммола, то постепенно ситуация начала ухудшаться. Протесты не прекращались, их снова начали жестко разгонять, появились подозрения относительно участия Дмитрия Баскова в конфликте на «Площади перемен», северные страны заговорили о бойкоте, а тут еще и подоспел отчет экспертной комиссии с довольно неутешительными выводами. Во-первых, проводить чемпионат в Минске прямо сейчас было бы невозможно. Во-вторых, официальные цифры Беларуси по коронавирусу очень сомнительны.

Стоит понимать, что само по себе нарушение прав человека — так себе довод для IIHF. Политзаключенные (пусть и в меньшем количестве) были в Беларуси и в 2014 году, как были и призывы об отмене от политиков, но реальной угрозы переноса чемпионата из Минска не было. Он успешно состоялся, а после завершения получил от Рене Фазеля звание лучшего в истории.

Сейчас ситуация совсем иная, о чем, кстати, швейцарец не забыл упомянуть на встрече с Лукашенко. IIHF очень высоко оценивает риски протестов в мае. В федерации видели, как их разгоняют в Беларуси. Если при этом пострадает кто-то из иностранных гостей, это станет имиджевой катастрофой для IIHF. К тому же безопасность болельщиков и гостей официально считается поводом для переноса или отмены чемпионата. Да и сам турнир на таком фоне — тоже удар для организации.

Понимая, что позиции сторонников ЧМ в Минске слабеют, Рене Фазель пошел на решительную попытку по спасению турнира. Он отправился на встречу со своим другом Лукашенко, рассчитывая, что в Беларуси оценят его усилия и удастся найти компромиссные решения.

Что предлагал Фазель на встрече?

Рене прекрасно осознает, что протесты сами по себе не прекратятся, поэтому единственный вариант их сбить — предложить нечто, что могло бы успокоить людей хотя бы на время чемпионата. Главная идея Фазеля — диалог между властью и оппозицией. Причем не фиктивный, а реальный, который устроил бы все стороны.

Если бы удалось его организовать, то чемпионат вполне вероятно удалось бы сохранить, а хоккей стал бы сильной объединяющей силой. Помимо этого президента IIHF интересовали вопросы COVID-19, расследование обвинений в адрес Дмитрия Баскова и ситуация с репрессированными спортсменами.

Если бы Лукашенко и белорусское правительство сделали серьезные шаги навстречу, у сторонников заявки Минска были бы очень сильные позиции перед заседанием Совета IIHF.

Но, судя по всему, предложения Рене Фазеля поддержки не нашли. Более того, за объятия с Лукашенко и фотографии с Басковым по нему жестко прошлись в местной прессе.

Как рассказал вице-президент федерации Калерво Куммола, Фазелю удалось добиться согласия по малозначительным моментам, а по всем остальным был получен отказ.

После возвращения Совет IIHF собрал конференцию, где Рене пришлось оправдываться за фотографии. То же самое он позже делал перед швейцарской прессой. Фазель признавал, что «играл с огнем и обжегся», но все-таки выразил надежду на ответные шаги с белорусской стороны, даже заявив, что многие недооценивают, как серьезно правительство настроено на перемены.

В итоге же раскритикованный в прессе и не добившийся реальной взаимности на переговорах Рене Фазель лишь получил из Беларуси еще один удар в виде ответа оргкомитета, окончательно уничтоживший репутацию швейцарца.

Только Фазель похвалил правительство за готовность к диалогу и изменениям в Конституции, как ему ответили, что «увязывать Конституцию с чемпионатом мира абсурдно», а «реальный диалог давно идет через диалоговые площадки». Никаких спортсменов в Беларуси не репрессируют, а в отношении Баскова действует презумпция невиновности. Зато гарантируют, что интернет во время чемпионата мира отключать не будут, а иностранным журналистам дадут аккредитации.

А тут еще и Лукашенко на вручении премий отправил Фазелю сигнал: если чемпионат перенесут, то не из-за нас, а потому что вы прогнулись под давлением западных политиков.

Вот так желание Рене Фазеля договориться с Лукашенко стало полной катастрофой для президента IIHF. Во время общения с журналистами он признал, что теперь поменять публичное мнение о себе будет очень сложно.

Что теперь ждет чемпионат мира в Минске?

Фазель ждет заметных шагов со стороны Беларуси уже в ближайшие недели, но, кажется, уже и сам на них не рассчитывает. По словам Калерво Куммолы, Рене выглядел на конференции Совета IIHF растерянным, казалось, что он уже и сам начинает сомневаться, стоит ли проводить чемпионат в Минске.

Сам же Куммола практически уверен, что чемпионат мира в итоге состоится, но только не в Беларуси. Он выступает за проведение всего турнира в Латвии, но плечо IIHF чуть что готова подставить и Дания.

Окончательное решение будет принято не позднее 27 января. До этой даты Минск должен сделать решительные шаги навстречу IIHF и действиями подкрепить миротворческую идею Фазеля. Если этого не произойдет, то глава Международной федерации уже никак не сможет аргументировать свое желание оставить турнир в Беларуси.

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