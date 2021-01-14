В Туркменистане ввели справки для покупки хлеба 13 14.01.2021, 16:17

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В справке указывается количество членов семьи.

Жители города Мары в Туркменистане жалуются на необходимость предоставления справок, чтобы купить хлеб в государственных торговых точках, но с получением документа есть трудности.

Как сообщает туркменское отделение «Радио Свобода», в государственных магазинах Марыйского велаята 12 января хлеб отпускали только по справкам, подтверждающим количество членов семьи. Эти справки выдаются в местных домоуправлениях. В свою очередь для выдачи этих справок домоуправления требуют от жителей предоставить квитанции об оплате газа, воды и электричества.

Но перед тем, как отправиться за квитанциями в учреждения по обеспечению газом, водой и электричеством, необходимо получить справку о месте жительства в домоуправлении.

В эти дни жители Мары вынуждены мотаться между государственными магазинами, домоуправлениями и конторами по обеспечению газом, водой и электричеством. Но другого выхода у них нет, так как это единственный способ купить дешевый хлеб в государственных магазинах. Чтобы купить хлеб нужна справка, для получения которой нужны квитанции, а чтобы получить квитанции нужно дать взятку.

Между тем государственные СМИ сообщают о том, что все госслужбы переведены электронную систему.

12 января гражданам, с раннего утра стоявшим в очереди перед государственными магазинами, купить хлеб не удалось. Продавцы начали требовать справки из домоуправления, подтверждающие количество членов семьи.

«Мы принесем справки завтра. Но сегодня продайте нам хлеб! Мы с 3:00 утра стоим и ждем хлеба», — начали умолять стоявшие перед магазином жители. При этом, по данным очевидцев, в нескольких государственных магазинах кроме хлеба в продаже ничего не было.

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