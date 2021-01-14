«Не важно в каком месте лопнет цепь, выход любого звена приведет к краху режима» 1 14.01.2021, 16:25

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Фото: ТАСС

А вот с народом по-другому.

Читатель Telegram-канала «Баста!» считает, что нынешнюю ситуацию противостояния властей и народа, который желает перемен, можно сравнить со свойствами цепи и каната.

- Вертикаль власти — это не что иное, как звенья, которые держатся друг за друга. При разрушении хотя бы одного звена вся цепь приходит в негодность. Поэтому они так держатся друг за друга. Тут даже не метафора, что они звенья одной цепи.

Народ Беларуси можно смело сравнить с канатом, который состоит из десятков сотен, а то и тысяч тонких нитей, сплетенных в одно целое.

Одна нить не способна поднять тяжелый груз, но сплетенным вместе нитям уже по силам это сделать. Чем плотнее сплетены нити, тем большее усилие нужно, чтобы разорвать канат.

Вывод. Не важно в каком месте лопнет цепь, выход любого звена приведет к краху и падению власти. А вот с народом — по-другому. Даже если несколько нитей лопнут, то канат все равно будет выполнять свою функцию.

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