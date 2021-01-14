Дуров рассказал, президенты каких стран пользуются Telegram
- 14.01.2021, 18:49
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Основатель Telegram также прокомментировал увеличение числа пользователей мессенджера.
Основатель Telegram Павел Дуров 14 января рассказал, президенты каких стран пользуются мессенджером.
По его словам, Telegram-каналы на данный момент есть у президентов Мексики, Франции, Украины, Узбекистана, Тайваня, Бразилии и Турции.
Помимо этого, мессенджером пользуются премьер-министры Сингапура, Эфиопии и Израиля.
"Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах в своих обществах", – отметил Дуров.
Он также прокомментировал увеличение числа пользователей мессенджера.
"Возможно, мы являемся свидетелями крупнейшей цифровой миграции в истории человечества", – написал Дуров.