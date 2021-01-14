Курс биткоина превысил отметку в $40 000 14.01.2021, 19:51

Чтобы превысить исторический максимум монете надо подорожать еще на 5%.

Вечером 14 января курс биткоина поднимался выше отметки в $40 тыс., самая высокая цена в $40,1 тыс. была зафиксирована на бирже Coinbase. За последние сутки монета подорожала более чем на 15%, а ее рыночная капитализация увеличилась до $738 млрд. По данным Coinmarketcap, общий объем торгов BTC за последние 24 часа составил $64 млрд. Для обновления исторического максимума в $42 тыс. BTC должен подорожать еще на 5%, передает РБК.

Ценовой рекорд биткоин установил 8 января. После этого курс монеты начал снижаться, 11 января опускаясь ниже $31 тыс. С тех пор стоимость монеты восстановилась более чем на 30%.

Во время этого снижения крупные институциональные инвесторы преимущественно покупали биткоины, об этом рассказали фонды NYDIG и Cambrian. Розничные участники рынка, напротив, старались продать дешевеющий актив, свидетельствуют данные одной из крупнейших криптобирж мира Coinbase.

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