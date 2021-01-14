Белорусы сыграли вничью с россиянами в стартовом матче ЧМ по гандболу

Белорусы сыграли вничью с россиянами в стартовом матче ЧМ по гандболу5
- 14.01.2021, 20:22
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Российские гандболисты выступают без флага и гимна.
Мужская сборная Беларуси стартовала на чемпионате мира по гандболу с ничьей в матче против команды России — 32:32. Первенство проходит в Египте.
После первого тайма счет также был ничейным (15:15). Самым результативным на площадке был игрок сборной Беларуси Никита Вайлупов, забивший десять голов.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года будут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира без национального флага и гимна.
В чемпионате мира участвуют 32 сборные. Первенство продлится до 31 января. Действующий чемпионом мира по гандболу является сборная Дании.