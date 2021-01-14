США усилили контроль за полезными для разведок России и КНР технологиями 2 14.01.2021, 21:39

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Министерство торговли США ввело дополнительный контроль над американскими технологиями.

Министерство торговли США ввело дополнительный контроль над американскими технологиями, которые могут пойти на пользу военным разведкам России, Китая, Кубы, Ирана и Венесуэлы, передает svoboda.org.

Глава Минторга Соединённых Штатов Уилбур Росс, в частности, подчеркнул, что новые меры не позволят разведке Китая и российскому ГРУ использовать американские разработки и услуги для шпионажа, сбора данных и другой деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности США.

Министерство также пересмотрит мер контроля за конечным использованием химического и биологического оружия, ракетных систем и беспилотников.

Решение вступает в силу в марте 2021 года. Помимо прочего оно затронет военные разведки Северной Кореи и Сирии.

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