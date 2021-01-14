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США усилили контроль за полезными для разведок России и КНР технологиями

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  • 14.01.2021, 21:39
  • 1,261
США усилили контроль за полезными для разведок России и КНР технологиями

Министерство торговли США ввело дополнительный контроль над американскими технологиями.

Министерство торговли США ввело дополнительный контроль над американскими технологиями, которые могут пойти на пользу военным разведкам России, Китая, Кубы, Ирана и Венесуэлы, передает svoboda.org.

Глава Минторга Соединённых Штатов Уилбур Росс, в частности, подчеркнул, что новые меры не позволят разведке Китая и российскому ГРУ использовать американские разработки и услуги для шпионажа, сбора данных и другой деятельности, противоречащей интересам нацбезопасности США.

Министерство также пересмотрит мер контроля за конечным использованием химического и биологического оружия, ракетных систем и беспилотников.

Решение вступает в силу в марте 2021 года. Помимо прочего оно затронет военные разведки Северной Кореи и Сирии.

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